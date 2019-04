Šampion Rizinu Procházka: UFC? S těmi na vrcholu bych obstál | iSport.cz

Výhra číslo 24 znamenala pro Procházku historický milník a zatím vrchol kariéry. Přesto věří, že to nebyl jeho poslední nejlepší úspěch. "Pro mě samotného je to splněný sen a velký skalp, že jsme tohle dotáhli do vítězného konce. Ještě si ale počkejte, věřím, že přineseme další pásy a úspěchy. Věřím také, že bude ještě čas ukázat lepší výkony, ještě to nebylo úplně ono," řekl skromně šestadvacetiletý šampion.

Nad dalšími kroky prý před zápasem nepřemýšlel, některé varianty už ale přesto padly. "Pro nás byl hlavní titul, to jsme splnili. Teď uvidíme, co přijde, reaguju na to postupně. Chci ale mířit co nejvýš, utkávat se jen s těmi nejlepšími a nezáleží, z jaké budou organizace."

Ve hře by mohla být i UFC, nejprestižnější světová MMA organizace, která měla o Procházku zájem už v února, kdy pořádala galavečer v Praze. "Na šampiona Bellatoru bych si věřil určitě, na toho v UFC bych ale potřeboval ještě pár zápasů. Vím, že bych obstál a dal do toho maximum, ale potřebuji ještě zkušenosti, trochu se vyzápasit. Na top 5 v UFC bych si ale věřil určitě," prozradil Procházka.

Záznam zápasu Jiří Procházka vs. Muhammed Lawal 720p 360p REKLAMA

S českým šampionem Rizinu souhlasí i jeho trenér Martin Karaivanov. "Jsme otevření všemu. UFC je extraliga, v Rizinu jsme tři roky pracovali na Jiřího příběhu, což vyústilo v zápas s Lawalem. Jeho kariéra se teď bude vyvíjet postupně, není potřeba už čekat tak dlouho. Nejsme zaslepení jen UFC, ale ta varianta je tam taky," prozradil.

Zatím se prý ohlíží jen okolo Rizinu. "Jsme ještě pod Rizinem upsaní a chceme to dodržet. Oni jsou otevření téměř všemu, ale musí to pro ně dávat smysl. Spekulovalo se o pár jménech z Bellatoru, variantou je i obhajoba mistrovského pásu, ale to by nebylo v blízké době," řekl Procházkův kouč.

Čerstvý šampion ještě svůj historický úspěch oslavit nestihl, má to ale v plánu. "Oslavím to s kamarády, kterým se přes přípravu moc nevěnuju. Ale nemám v plánu žádnou velkou oslavu, jenom tak něco normálního. Stojím nohama na zemi, mám sice pás, ale teď ještě musím svou pozici udržet," neztrácí hlavu.

Z titulového zápasu si odesl i zranění palce, zlomené to však prý nemá. "Trochu jsem si ho odrazil, když jsem házel zadní háky. Některé jsem trefil hodně smolně, protože jsem se soustředil spíš na nápřah a ne na dotažení úderu, takže jsem ho občas tím palcem trefil a dost jsem to pocítil. Zlomené to není, jen naražené," hlásil.