Orgie slovenského hokejisty! Českou partnerku natočil nahoře bez a zlil pivem

O zábavu nebyla nouze. Kozák i Slováková své měsíční dobrodružství denně sdíleli s fanoušky přes Instagram. Pánové tak hlavně ocenili fotky a videa blonďaté krásky, jak špulí zadeček v plavkách nebo její obří vnady nacpané v bikinách.

Zamilovaný Kozák se nebál pochlubit ani ve chvíli, kdy se jeho sexy žena opalovala nahoře bez. Slováková si toho včas všimla, že ji hokejista točí, a poprsí si na poslední chvíli zakryla rukou. Další úlet předvedl ve chvíli, kdy jeho milá spala na lehátku. Kozák neváhal, vzal ji ze stolku lahvové pivo, a nalil ho partnerce přímo do obličeje.

Prý to byl trest za to, že na dovolené pije pivo. Největším trestem však pro Slovákovou byl návrat domů z exotického ráje. Divoká dvojice si v pátek sbalila kufry a vrátila se zpět do Česka.