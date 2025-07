Přesně v 13.40 odmával Christian Prudhomme, ředitel Tour de France, skutečný start první etapy 112. ročníku Staré dámy. Okamžitě z hlavní skupiny vystřelila pětice závodníků, kteří se dost snadno dostali do denního úniku, jenž ale neměl prakticky žádnou šanci na první výhru. Po té šli jednoznačně sprinteři a jejich týmy.

I favorité celkového pořadí se museli mít značně na pozoru. Sever Francie je totiž téměř vždy zárukou větrných etap a případného trhání hlavního balíku, takzvaných terezínů.

Když sečtete faktory jako vítr, úvodní etapa, máte záruku, že v celém pelotonu panovala velká nervozita.

Ta způsobila i několik pádů. 133 kilometrů před cílem přišel první, kde skončili na zemi Filippo Ganna a Sean Flynn. Ganna nějakou dobu seděl na silnici, vypadal trochu otřeseně. Pak chvíli seděl na týmovém autě. Po pár minutách se zvedl, vyměnil kolo, pozvolna nasedl a pokračoval. V průběhu jízdy ještě měnil pravou tretru, chvíli šlapal jen v ponožce, což se moc často nevidí.

Jenže jeho zranění se nakonec ukázalo být vážnější. Ganna ještě zkoušel etapu dojet, ale jeho snahy skončily zhruba 70 km před cílem, kdy z kola sesedl. Stal se tak prvním odstoupivším jezdcem letošní Tour.

O chvíli později se těžce ze země zvedal i Stefan Bisseger. Šlo tedy už o druhého časovkáře, který se octnul na zemi. Také s jeho jménem se o desítky kilometrů později objevila na televizních obrazovkách grafika o odstoupení jezdce.

Dojíždět peloton musel i Thibaut Nys, jeden z adeptů na výhru třeba už v nedělní etapě. I v jeho případě to bylo po pádu. Naopak v průběhu celé etapy, aniž by se octnul na zemi, strádal Lenny Martinez, svěřenec Romana Kreuzigera z týmu Bahrain Victorious.

Vítr roztrhal peloton

Až po těchto pádech přišly nebezpečnější úseky na větru. Nejprve se ukázaly všechny týmy výborně připravené na podobné situace. Ostré tempo na čele nasadil tým UAE Emirates, balík ale neroztrhali, a nikoho z největších soupeřů do úzkých nedostali.

Na řadu přišla i první sprinterská prémie letošního ročníku, kterou vyhrál Jonathan Milan, jenž pobral 20 bodů.

Na druhé vrchařské prémii (78,8 km před cílem) spurtovali po kostkách Benjamin Thomas a Mattéo Vercher. Vercher byl víc vepředu, Thomas se snažil ho předjet, což se mu těsně na čáře i povedlo, ale při tom mu odskočilo přední kolo, upadl doprava a smetl i Verchera. Tím přišli o cenné sekundy, které na čele závodu měli.

Při dalším dělení na větru měl defekt Simon Yates, jeden z hlavních horských domestiků Jonase Vingegaarda. Brit pak musel peloton dojíždět. V tu chvíli byl Vingegaard na úplném čele.

Klíčový moment pak přišel 17 km před cílem, kdy se po zatáčce doprava změnil směr větru. Peloton se začal díky snaze celku Visma-Lease a Bike trhat, na jeho čele nechyběl Vingegaard, stejně tak byl přítomen i obhájce Tadej Pogačar, kterému zdatně pomáhal Tim Wellens.

Jediný český závodník Pavel Bittner byl ale až ve druhé skupině. Totéž platilo i o jednom z adeptů na etapovou výhru Timu Merlierovi, stejně jako jeho týmovému kolegovi Remcu Evenepoelovi. I spousta dalších uchazečů o celkové pódium zůstala vzadu, třeba Primož Roglič, Carlos Rodríguez, Santiago Buitrago a řada dalších.

V posledních pěti kilometrech ale v čelní skupině došlo ještě k nepříjemnému pádu, v němž byl Ben O´Connor, který chtěl také bojovat o top 10. K pádu došlo v ochranné zóně, takže ve výsledkové listině dostal stejný čas jako vítěz. Je však otázkou, jaké následky pád, kdy letěl přes řídítka, bude mít.

Pak už se vše soustředilo na závěrečný sprint, v němž měl početní převahu tým Alpecin-Deceuninck, kde si jejich lídr Jasper Philipsen bez potíží poradil i s náporem obhájce zeleného dresu Biniamem Girmayem, a dojel si nejen pro desátou výhru na Tour de France, ale současně ten nejcennější dres – maillot jaune.

„Dnes jsem se cítil dobře, užil jsem si ten den. Od začátku to bylo strašně nervózní, snažil jsem se držet dobré pozice. Ve sprintu jsem na to byl ale sám a musel jsem obětovat spoustu sil. Bohužel znovu v sezoně jsem druhý,“ litoval pak africký cyklista.

To Philipsen byl nadmíru spokojený. Aby ne, jednou výhrou získal žlutý i zelený dres. „Desáté vítězství je vždycky něco, na co nezapomenete. Je to týmové vítězství, celý den byl nervózní, věděli jsme, že musíme být pořád na špici. Když se peloton rozdělil, byli jsme na správném konci balíku a pak už to s početní převahou bylo snadnější,“ vyprávěl belgický závodník.

Tomu prý davy diváků a atmosféra Tour naháněly husí kůži. „I vidina žlutého dresu. Možná mi to dodalo energii navíc,“ prozradil Philipsen. „Přesto jsem nemohl o žlutém dresu ani snít. Už předloni byl ten zelený splněný sen. Ale mít žlutý, který mi bude viset doma, to je úžasné.“