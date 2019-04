Jágr v Číně: selfie s juniorkou u Velké zdi, zasedl také vedle šéfa Slavie

47letý veterán, který tento měsíc skvělými výkony dovedl Kladno k postupu do extraligy, dodává lesk české delegaci.

V miliardové zemi je hokej ještě v plenkách a právě Jágrova návštěva by měla pomoci v jeho rozvoji. „Kdo kdy hrál hokej, nebo se na něj díval, musí se mnou souhlasit a musí říct, že to je jeden z nejkrásnějších sportů, a já si opravdu myslím, že si zaslouží větší popularitu po celém světě. A já budu dělat maximum pro to, aby se tak stalo,“ řekl v Pekingu.

Kromě jednání, při nichž zasedl vedle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka, našel Jágr čas také na zábavu. S týmem kladenské juniorky, která si hrála proti čínské reprezentaci, vyrazil obhlédnout Velkou čínskou zeď, kde jeden z členů výpravy pořídil cennou selfie.

Návštěva v Číně může mít dopady pro český hokej. Jeho vedení nabídlo čínské reprezentaci, aby před olympiádou v Pekingu 2022 hrála její reprezentace ve třetí české nejvyšší soutěži.