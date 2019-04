Jágr už je v Číně! Dostal ocenění, se Zemanovou sledoval zápas | iSport.cz

"Jsem rád, že jsem dostal toto ocenění," řekl Jágr českým novinářům. Poznamenal, že hokej si zaslouží mnohem větší popularitu nejenom v Číně, ale i po celém světě. "Kdo kdy hrál hokej, nebo se na něj díval, musí se mnou souhlasit a musí říct, že to je jeden z nejkrásnějších sportů, a já si opravdu myslím, že si zaslouží větší popularitu po celém světě. A já budu dělat maximum pro to, aby se tak stalo," dodal.

Jágr by mohl být jednou z tváří zimních olympijských her v roce 2022. Novinářům dnes řekl, že v této věci zatím nic nepodepsal. O olympijských hrách by se mohlo mluvit i v neděli, kdy Jágr společně například s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem, který se již před časem stal tváří čínské superligy, doprovodí Zemana k čínskému prezidentovi. "Byl jsem vychován, že má člověk uznávat autority a vážit si lidí. Jsem jedině rád, že budu pozván," řekl k setkání.

Dnes také společně s manželkou prezidenta Ivanou Zemanovou a zástupci vedení českého hokeje navštívil pekingskou sportovní univerzitu, kde kladenská hokejová juniorka sehrála krátké utkání s čínskou reprezentací. Setkal se také s místními studenty. Na otázku, zda se mohou Číňani do pekingské olympiády "naučit hrát hokej", řekl, že to je těžké. "Ale věřím, že olympiáda, která tady bude probíhat v roce 2022, pomůže k rozvoji hokeje v Číně a celkově po celém světě," dodal.

V pátek by se měl Jágr v Pekingu jako majitel kladenských Rytířů zúčastnit podpisu dohody o rozvoji česko-čínského programu ledního hokeje mezi Českou hokejovou akademií, týmem Rytíři Kladno a Českou hokejovou asociací na jedné straně a Čínskou hokejovou asociací, Pekingskou sportovní univerzitou a Čínskou hokejovou akademií na straně druhé.