Ivan Hašek poprvé o Spartě: Přeju jí, abychom na ni mohli být pyšní

Podle zdrojů Blesku ho měl sportovní ředitel Tomáš Rosický v notičkách na prvním místě jako houslový klíč, leč ve finále na souhru nedošlo. V kuloárech se opět přetřásá, že přes svár, který měl Hašek (55) za svého šéfování svazu s majitelem Letenských Křetínským, dodnes nejede vlak.

Ivane, jednal jste s vedením Sparty?

„Seděli jsme s Tomášem Rosickým a s panem Kotalíkem. Rád se s nimi sejdu kdykoliv, ale moji roli ve Spartě jsme nerozebírali.“

Takže…

„Takže žádnou konkrétní nabídku jsem nedostal. Přeju Spartě hodně štěstí, abychom na ni mohli být zase pyšní.“

To teď asi nejste, že? Co je podle vás na Letné špatně?

„Trpím jako každý sparťan, ale nezlobte se, nebudu situaci ve Spartě rozebírat. Na analýzy je tam dost lidí.“

A co máte v plánu vy?

„Ukončil jsem angažmá v Emirátech a rád bych trénoval v Evropě. Mám něco vyhlédnutého, a když to nevyjde, vrátím se zase do Dubaje.“