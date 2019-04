Kdo a kdy vyléčí Spartu? Vzor pro Rosického a spol. má jméno Ajax | iSport.cz

21. prosinec 2017: vedení letenského klubu oznamuje, že Zdeněk Ščasný se stal sportovním ředitelem. Pomáhat mu bude Tomáš Rosický, legenda mezinárodního formátu.

„Chceme, aby byl u všech diskusí nejužšího vedení a u všeho dění od začátku přítomen i Tomáš Rosický. Přestože nemá zkušenost z oblasti sportovního vedení, jeho fotbalové znalosti, znalosti mezinárodního prostředí, individuální schopnosti vidět fotbal a rozpoznat kvality hráčů nám pomohou,“ konstatoval tehdy sparťanský boss Daniel Křetínský v rozhovoru pro klubový web.

Zároveň podržel na lavičce Andreu Stramaccioniho, kterého sám vybral. S vírou, že na ní přežije celé jaro. Dne 6. března Ital musel skončit pro absolutní neschopnost. Následovník Pavel Hapal neustál evropské fiasko se Suboticí. Ščasný si vedle funkce sportovního ředitele přibral i roli hlavního kouče. Letos v zimě mu zbyla už jen první úloha. Do křesla sportovního šéfa usedl Rosický.

Ščasný ve spolupráci s Rosickým tedy měl rok a půl času na to, aby udělal ze Sparty opět mezinárodně konkurenceschopný tým. Výsledek? „Poslední zápasy nebyly dobré, mužstvu jednoznačně chyběl rukopis a koncepce,“ shrnul to František Čupr. Krizový manažer, jenž byl v říjnu Křetínským dosazen do Sparty, aby konečně vyvedl slavný klub z doby temna.

Střih do Amsterodamu. Na sklonku prosince 2017 odvolávají nejvyšší představitelé Ajaxu po pár měsících ve funkci hlavního trenéra Marcela Keizera. Nástupce Petera Bosze, po kterém sáhla Borussie Dortmund,