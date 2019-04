Siegl se v televizi nabídl, že bude trénovat Spartu: Vzít Vrbu by bylo nešťastné!

Neváhal zapojit se do souboje o prestižní post. Legendární kanonýr Horst Siegl se nechal pobídnout hosty ve studiu, aby si řekl o angažmá ve Spartě. „Dobrý den, jmenuji se Horst Siegl a jsem připravený vést Spartu,“ oznámil s vážnou tváří jedenáctinásobný mistr ligy a připomněl i své trenérské úspěchy.

Na Letné strávil jako asistent sedmadvacet měsíců od chvíle, kdy si ho přivedl tehdejší kouč Michal Bílek. Později spolupracoval s Vítězslavem Lavičkou i Jozefem Chovancem. Trenérskou kariéru začal předtím v Mostu, kde jako hrající asistent sbíral zkušenosti u Zdeňka Ščasného, který byl právě nyní odvolán jako hlavní kouč Sparty.

„Já jsem ve Spartě působil. S Michalem Bílkem se nám dařilo,“ dodal Siegl a odmítl možnost, že by měl jít na Letnou současný trenér Plzně Pavel Vrba. „Myslím si, že by to bylo velice nešťastné. Oba tábory fanoušků jsou znepřátelené.“

Další host ve studiu slávista Vladimír Šmicer si rýpl, že by ho zajímalo, komu ve Spartě se nabízí a že by ho zajímalo, kdo o tom rozhoduje. „Říkal jsem to svým známým a kamarádům. Nahoru se to asi nedostane,“ povzdechl si Siegl.