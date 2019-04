Jako spoluhráči ve Spartě tvořili stoperskou dvojici. Trojnásobný mistr ligy Jiří Homola však neměl pro svého někdejšího parťáka slova slitování. „Co k tomu říct. Každý odpovídá za své činy. Nevím, co čekal, že mu tou soud odpustí, že je Tomáš Řepka? Tohle už zašlo moc daleko. Měl to řešit dřív.“

S rozpaky zprávu o odsouzení Řepky přijal bývalý reprezentant Ladislav Vízek. „Tušil jsem, že půjde do vězení. Ke konci dělal maximum, aby nešel. Poctivě plnil veřejně prospěšné práce. Je hodnej, ale hloupej. Věřil jsem, že mu to nenandají a slitují se. Když jsem četl, co všechno dělal, tak tam jde za svou hloupost. Navíc byl i v podmínce. Do kriminálu mi ale nepasuje,“ povzdechl si Vízek.

Bývalý bulvární novinář a nynější starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který byl s Řepkou poslední roky ve válce, fotbalistu překvapivě litoval. „Je to oběť a je mi ho líto. Bral na sebe cizí trestnou činnost. Je to primárně jeho chyba, ale nese na tom podíl viny i jeho partnerka Kateřina Kristelová za kauzu s pornoinzeráty podanými na Vlaďku Erbovou. Je mi Řepky upřímně lidsky líto.“