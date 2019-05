Šílený baseballový fanoušek! Kvůli míčku rozhazoval jídlo všude kolem!

Oracle Park v San Franciscu je vyhlášený nejen díky exkluzivnímu baseballu, ale také skvělému zázemí. Místní pochutiny ještě zvýrazní sportovní zážitek…

Zanícený fanoušek ale tentokrát klid na jídlo neměl. Začal porcí kuřete s hranolky v hodnotě cca 10 dolarů. Jenže… Ještě než se stačil na tribuně usadit, letěl k němu nepovedený odpal Russella Martina. V ten moment strávníka přestala krabička se smaženým zajímat…

Kvůli míči se hranolky s masem rozlétly snad po celém sektoru. Začal totiž hon na cenný suvenýr. „Mám ho,“ radoval se po úspěšné misi fanda!

Hlad ho pak znovu dohnal. Chutě tentokrát konejšil kouskem pizzy. Co čert nechtěl! Míč znovu svištěl do jeho sektoru! To už ale trojhránek italské pýchy letěl do klína dámy sedící pod ním, co si zrovna vychutnávala doušky vína! A brzy na to se skácel i jeho majitel! A balonek? Ten mu tentokrát vyfoukl někdo jiný…