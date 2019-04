Baseballista, který vydělal 148 milionů, hrál za Brno. Dostal ho smažený sýr | iSport.cz

"Jsem pionýr, jasně," uvedl čtyřicetiletý Moylan v rozhovoru s novináři před zápasy Draků v Praze s Tempem. V neděli odházel tři směny, povolil jen jeden odpal a připsal si při druhém startu v extralize první výhru. "Tohle je baseball, z kterého jsem vzešel. Je to návrat ke kořenům."

Hráči z MLB většinou odcházejí do štědré japonské ligy, nebo dohrávají v Americe. Moylan strávil většinu kariéry v Atlanta Braves, s přestávkami devět sezon, ale teď zakotvil v Evropě. "Nikdy jsem tady nebyl. Chci ukázat, že sem nemusíte jezdit vydělávat, ale učit i učit se. Jsem vděčný, že jsem hrál MLB, ale i za to, že jsem tady a vidím, jak tady kluci hrají a baseball milují. To je skvělé," řekl Moylan.

V Česku se chce rozehrát, aby se dostal do australské nominace pro podzimní olympijskou kvalifikaci. Ta čeká i českou reprezentaci a jelikož se většina hráčů z národního týmu rekrutuje z extraligy, mohou se díky Moylanovi zlepšit.

"Vidím tady potenciál a rád pomůžu. Čeští trenéři jsou schopní, ale já můžu poradit, přidat něco navíc. Prošel jsem si v baseballu vším, znám tuhle hru, mám hodně dobrých i špatných zkušeností. Neprozradím všechna svá tajemství, ale většina potřebuje jen vyladit detaily. Někdy stačí jen malá rada a rázem se hráč zvedne," řekl.

Dostat se do MLB? Mix tvrdé práce a štěstí

Po pár týdnech s Draky Brno a zápasech nejvyšší soutěže už může hodnotit. "Byl jsem překvapen," uvedl Moylan. Třeba hráči z vnitřního pole hrající tzv. spojku a dvojku by se podle něj v druhé nejvyšší lize v USA Triple A neztratili. "Nepoznáte, že jsou z Česka. Potenciál máte."

Jen potenciál ale na MLB nestačí. Dosud se do ní žádný český baseballista nedostal. Šanci má aktuálně Martin Červenka, který má smlouvu s Baltimore Orioles, absolvoval s týmem jarní přípravu a nyní hraje třetí ligu za Bowie Baysox. "Je třeba otevřít bránu. Austrálie to měla před dvaceti třiceti lety stejně. Když prorazil jeden, uspěli další," poukázal Moylan. "Není daleko doba, kdy se Čech do velké ligy dostane, třeba tak v nejbližších deseti letech."

Sám se do MLB prodral až v 27 letech. Draftován byl sice o deset let dříve, ale po dvou letech v nižších soutěžích pod Minnesotou Twins se vrátil domů. V Austrálii pracoval a hrál a až po po výkonech v národním týmu ve World Baseball Classic s ním podepsali smlouvu Braves a mezi elitou se udržel. "Dostat se do MLB je mix tvrdé práce a štěstí. Když budete extrémně makat, ale nedostanete šanci, nikdo si vás nevšimne. Já měl několikrát obrovské štěstí," podotkl autor 324 strikeautů v MLB.

"Velká liga naplňuje všechno, o čem sníte. Skvěle se o vás starají, třeba nikdy nečekáte na letišti. Na druhou stranu je to náročné, každý den od února do října žijete na hotelu. Ale je to zábava a zároveň tvrdá řehole," řekl Moylan.

Česko ho okouzlilo, ochutnal pivo a hlavně si zamiloval jídlo. "Je fantastické," uvedl a jmenoval řízky, vepřové koleno a smažený sýr. Snaží se proniknout i do historie. "Je neuvěřitelné, čím jste si prošli. Před třiceti lety jste tady měli komunismus, ale ukázali jste, že jste nezlomní. Máte můj obdiv," řekl Australan, který si v MLB kontrakty vydělal okolo 6,5 milionu dolarů, v přepočtu 148 milionů korun.

Ještě se na měsíc vrátí do Atlanty, pak přijede s manželkou a dětmi a vydrží až do srpnového finále extraligy. "Draci jsou skvělí. Loni přišli o nadvládu, ale letos se vrátí na trůn. Mám pocit, že tohle je pro mě teď ideální místo," řekl Moylan.