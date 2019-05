Žhavé fotky! Takhle jste Vémolu s jeho Lelou ještě neviděli. Co na sebe práskli?

Lela Ceterová: Úspěšní sportovci mi vždy imponovali

Jaké to je žít s nejslavnějším českým MMA zápasníkem?

„Pro ženu je samozřejmě velmi příjemné, mít silného muže po svém boku. Na druhou stranu musím hodně věcí akceptovat. Protože jeho práce mu zabere opravdu hodně času. A taktéž změny nálad, které patří k jeho přípravě na zápas, nejsou lehké.“

Hubnutí na zápas si asi žádá své?

„Rozhodně, změny nálad jsou značné, ale jako správná žena se ho snažím vždy podporovat a zajistit mu domácí pohodu. Takže žít s vrcholným sportovcem je pěkné, ale rozhodně ne jednoduché.“

A jaký je Karlos jako člověk v období klidu?

„Velmi příjemný a pozorný. Vždy si takový čas maximálně užíváme, není tam stres ani tolik tréninků a sparingů.“

Co by podle vás mohlo lidi překvapit, co o něm zatím nejspíš nevědí?

„Karlos je velmi společenský člověk, příjemný. I přesto, že je šampion a hvězda, tak není namyšlený, čehož si na něm velmi vážím. Přitom je ale domácí typ muže, rodinně založený. Umí velmi dobře vařit, čímž mě překvapil. Naše začátky byly takové, že se opravdu hodně snažil a nosil mi i snídani do postele. Dnes už tomu tak ale není. (rozesměje se) Ale bylo by fajn, kdyby si znovu ten čas našel a někdy mě zase takhle mile překvapil.“

Teď už tedy vaří míň?

„Teď už vařím já.“ (směje se)

Mimochodem znáte Karlose dobře i jako otce, má dvě děti, jak ho v tomto směru hodnotíte?

„Jako otec je velmi starostlivý. Má rad své děti, rád si s nimi hraje. Myslím si, že v něm děti mají i veliký vzor. Jen na ně nemá tolik času, co by chtěl. Podle mě je mu to opravdu ohromně líto.“

Focení pro deník Sport bylo stylizováno à la James Bond, tedy nejslavnější filmový hrdina. Je podle vás i Karlos hrdina?

„Myslím, že ano, protože do svých zápasů jde s plným nasazením, houževnatostí a vším, co je potřeba a vzhledem k tomu, jaké podává výkony, tak to podle mě platí.“

Je pro mnoho lidí i vzorem, ikonou. Jaké to je být u toho?

„Ano, často jsem toho součástí, protože občas držím mobil, na který chtějí fanoušci fotku s ním. Je to velmi příjemné. Každého sportovce vede k lepším výkonům, když vidí, že ho mají lidi rádi.“

Jak vlastně na MMA sama nahlížíte?

„Sledovala jsem zápasy často, ještě než jsem poznala Karlose. Mně se celkově sporty líbí, každý má něco do sebe. Úspěšní sportovci mi vždy imponovali.“

Karlos Vémola: Nejsem kluk z plakátu

Fotili jsme vás ve stylu Jamese Bonda, jste jeho fanouškem?

„Já tolik na Bondovky nejsem. Ale vnímám Bonda hlavně jako anglického gentlemana, a protože jsem strávil mládí v Anglii, tak James Bond k Británii rozhodně patří a je velikým hrdinou.“

A co říkáte na to, že jste sám pro mnoho lidí hrdinou?

„Tak já jsem pravdivý příběh, agent 007 jím není. Miluju pravdivé příběhy a určitě si vážím, že jsem příkladem pro mnoho mladých kluků. Budu rozhodně pracovat na tom, abych je nezklamal a byl dál příkladem.“

Jak vás baví focení? Jste teď před objektivy čím dál častěji?

„To je pravda, ale nebaví mě to vůbec. Nejsem fotogenický, nejsem zrovna kluk z plakátu a nemám focení rád. Nicméně k promu to patří. Chci, aby se náš sport dostal k lidem, takže jestli je tohle nutná oběť, tak se tomu rád obětuji.“

Změnil se za poslední dobu podle vás pohled lidí na zápasníky MMA?

„Určitě a velmi příjemně oproti tomu, jak na nás nahlíželi dříve. Už se na nás myslím nikdo nedívá jako na barbary z diskoték nebo vymlácené hlavy. A je to díky médiím, protože přiblížila náš život, naši cestu. Lidé už vědí, co našemu sportu musíme obětovat, jak trénujeme, shazujeme. A sociální sítě doslova otevřeli okno do zákulisí našeho sportu.“

Fotili jsme vás s vaší partnerkou Lelou, která uvedla, že na sebe máte poměrně málo času.

„Říkám to pořád, zápasení jsem obětoval život a bohužel tím trpí i moje rodina lidé kolem mě. Trávím v posilovně hrozně moc času, a když mám volno, tak mám různé mediální povinnosti, jako toto focení. Ale tohle bylo příjemné, v krásném prostředí hotelu Ventana.“

Lela také prozradila, že jste velmi dobrý kuchař. Je to vaše hobby?

„Tak já mám hotelovou školu a navíc, mně nikdy nikdo neuvaří, musím si vařit sám, že jo? (směje se) A když přítelkyně uvaří, tak moc dobře, ale ne vždy to je úplně dietní. Ale začíná mít ode mě školu a ví přesně, co potřebuji. Nicméně já vždy chci dělat všechno hlavně sám. Počítám si kalorie, tuky a podobně. Navíc mě vaření opravdu baví. Máme rodinnou hospůdku, takže to není rozhodně něco, co by mě otravovalo. Pro mě je ideální scénář, když já navařím a Lela pak umyje nádobí. Ideální.“

Jak se seznámili

„Naše seznámení byla taková náhoda nebo spíš lest našich dnes už společných přátel,“ vzpomíná Karlos Vémola. Byl zrovna po rozchodu a jedna známá mu ukázala blondýnku na Instagramu a že se jí moc líbí a má o něj zájem. „Byla moc pěkná, tak kamarádce povídám, ať mi domluví schůzku. Furt se nic nedělo, nevydržel jsem to už a napsal jí sám, což jsem v životě neudělal, a Lela se mi ozvala. Tak jí zvu na kávu a povídám jí o kamarádce, jak mi ji dohodila. A ona na to: ‚Jaká kamarádka? Já tě vůbec neznám, nevím, o čem mluvíš.‘ Takhle to vzniklo, takovou lží. Ale na druhou stranu, která playmate může odolat Terminátorovi... Dlouho to netrvalo a na kafe šla.“