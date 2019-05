Z šampóna válečníkem. V Česku žerou první panteři! vzkazuje ranař Kozma | iSport.cz

Byla to tvrdá bitva, v níž obstál na sto procent. David Kozma v sobotu porazil na turnaji v Čeljabinsku domácího bijce Alexeje Šurkjeviče. Bodovým výsledkem 3:0 si navíc vybojoval dohodu s ruskou organizací RCC na dalších zápasech. Dále ale bude nastupovat i v Česku, kde jej čekají obhajoby titulu šampiona OKTAGON MMA.

„Nějak jsem se nemohl dostat, do čeho jsem chtěl,“ hodnotí duel zpětně sebekriticky. „Jako by mi scházela chuť a drajv. Nejspíš mi tam chyběli moji fanoušci, na které jsem tady zvyklý. Je to ale zase zkušenost a příště na to už budu připravený.“

Souboj byl pro Kozmu skutečně náročný, i proto, že mu v průběhu praskla jizva z předešlé bitvy na turnaji Oktagon 11, takže mu z levého obočí tekla krev. „Samozřejmě to člověka trochu nabourá,“ přiznává šestadvacetiletý zápasník. „Modlil jsem se, aby to nebylo nějak extra vážné a doktor to nemusel zastavit. To bych byl opravdu naštvaný.“

Sotva si připsal sedmou výhru v řadě, letěl hned zpátky do Česka.

„Už se doma dokrmuju, jsem v Karviné s rodinou a odpočívám. Zítra se vrátím do Prahy a pojedu s přítelkyní na Šumavu,“ prozrazuje bojovník s přezdívkou Růžový panter. A proč byl právě takto pojmenován?

Má svůj styl prý už od čtrnácti let. „Tehdy byla taková éra, člověk byl buď hip hoper, metalista nebo šampón… Já jsem byl vždycky šampón a oblíkal jsem se do růžova. Hodně jsem si na sebe potrpěl, žehlil jsem si i vlasy,“ vzpomíná pobaveně. „Tohle období skončilo, ale růžovou jsem si do MMA ponechal.“

K bojovým sportům ho to táhlo vždy. V sedmi letech začal s judem a vydržel u něj do sedmnácti, pak se ale změnila pravidla, což mu nevyhovovalo, proto přešel na drsnější MMA. I když je v současnosti profesionálním zápasníkem, pořád si přivydělává.

„Mám práci, kde vlastně nic nedělám,“ říká v žertu. „Proto tam chodím. Hlídám v noci vilu jedné rodině. Dělám to už pět let, a za celou dobu se nic nestalo. Je to o tom, že přijdu a pustím si film,“ upřesňuje spokojeně.

Přestože patří mezi největší tuzemské ranaře, rozhodně není agresivním rváčem. Nikdy se na ulici nepral, MMA bere čistě jako sport. „Když mám před sebou soupeře, vnímám to jako bych šel třeba hrát tenis. Chci toho druhého prostě porazit, ale není v tom žádná agrese. Místo míčku zkrátka létají pěsti.“

Má image velikého pohodáře a slušňáka, nicméně rozhodně nemá nic proti trash talku (slovní přestřelky), který se v MMA objevuje dost často. „Jsem takový tichý člověk. A možný i slušný,“ směje se. „Trash talk uznávám, líbí se mi, když to někdo umí, ale nelíbí se mi, když je to hrané divadlo. To je pak neupřímné a působí to komicky. A kdybych to dělal já, tak to tak určitě působit bude.“ Nicméně když se jej zeptáte, co říká jako Růžový panter na slavnou hlášku Karlose Vémoly „Lvi žerou první!“ odpoví rázně: „V Česku žerou první panteři!“

Větší vítězství, než kdyby Rusa přejel „Jsme rádi, že David zvládnul těžkou roli favorita. Je jasné, že vstup do nové organizace a první zápas v ní je vždy těžký. Nicméně David si sáhnul na dno a dokázal to, co umí jen šampióni. Vyhrát, i když se v zápase moc nedaří. Je to asi ještě větší vítězství, než kdyby Rusa přejel. Co se týče na dalším postupu v OKTAGONu, tak jsme s jeho managementem jasně dohodnutí ke všeobecné spokojenosti.“ Ondřej Novotný, promotér organizace OKTAGON MMA

Ondřej Novotný • Foto Štěpán Černý (pro XFN)

David Kozma

Přezdívka: „Růžový panter“

Výška/váha: 183 cm/77 kg

Narozen: 13. srpna 1992 (26 let), Karviná

Tým: PRIMMAT GYM

Profesionální bilance: 26:10

Největší úspěch: Je aktuálním šampionem OKTAGON MMA ve veltrové váze

Krvavá bitka v Rusku! Šampion Kozma ukořistil výhru na turnaji RCC