Jágrův vzkaz kritikům: Zamyslete se! Cestu do Číny hájil osobním příběhem

„Chtěl bych ukázat jiný pohled na svůj trip v Číně, o kterém se hodně mluvilo,“ uvedl Jágr na Instagramu. „Abych to vysvětlil, musíme se nejdřív vrátit o 34 let zpátky… máme květen 1985 a na mistrovství světa do Prahy přijíždí hvězdy NHL i s hráčem číslo 66,“ připomíná nejlepší evropský hráč v historii NHL.

„Mohli mu říkat, ať do toho komunistického Československa nejezdí, bůhví, co ho tam čeká… On jel, protože hokej miluje a chce reprezentovat. A v té komunistické zemi si ho všimnul jeden mladej hokejista a totálně mu to změnilo život - našel svůj idol a za pět let spolu vyhráli Stanley Cup,“ vyzdvihl Jágr.

„Asi víte, že ten hráč byl Mario Lemieux a možná, že kdyby do ‚nepřátelské‘ Prahy nepřijel , tak by nevznikla celá story o hráči s číslem 68… Chci tím říct, že kdyby se mi v Číně povedlo něco podobného a změnil bych i jenom jeden život, není to málo, je to víc než 0 a má to význam,“ vysvětloval olympijský vítěz z Nagana.

„Moc bych si přál, aby se lidé někdy trochu zamysleli dřív, než někoho odsoudí anebo si aspoň dali otázku. Co bych udělal já, jak bych se zachoval já, kdybych byl v jeho situaci,“ uzavřel Jágr své zamyšlení.