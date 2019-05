GM nároďáku Nedvěd o řádění Pasty a Hertla: Pocity? Pere se to ve mně | iSport.cz

Sledoval jste noční jízdu dua Pastrňák-Hertl?

„Samozřejmě, viděl jsem to. Byli oba výborní, rozhodli o vítězství svých mužstev. Moc jim to přeju, v momentální chvíli je to pro ně cesta za snem. Když by to nedopadlo, počítáme s nimi, jsme domluvení. Zatím ale nemá cenu předbíhat. Každý by si je přál mít tady, z mé role manažera národního týmu je to samozřejmě jasné. Okamžitě bychom je do Bratislavy brali. Není to ale snadné, dokážu si představit, že přepnout ze dne na den z boje o Stanley Cup na reprezentaci, je těžké.“

Zníte ale tak, že se ve vás pocity dost perou. Fandit jim, nebo být naštvaný, že vyhráli a nepřijedou.

„To máte pravdu, pere se to ve mně. Sportovně jim to moc přeju, ale raději bych je viděl v reprezentačním dresu. Takový je hokejový život, bereme to, jak to je. Oba kluci by byli rozdíloví a moc by nám pomohli, to je jasné.