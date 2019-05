Hokejista Nedvěd a jeho sexy Nicole: Dávám jí volnost! Co říká o svatbě?

K hokejistům krásné modelky tak nějak patří, přesto je to lehce pikantní situace. Tu nejhezčí nemá u nároďáku žádný z hráčů, ale jejich o čtvrt století starší manažer...

„Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel a myslím, že tohle kluci vůbec neřeší. Oni mají svých starostí dost,“ chechtá se »Méďa« a upozorňuje, že hokej a osobní život jsou dva odlišné světy. „Musíte se naučit je rozdělovat, i když si občas samozřejmě i ten hokej domů nosíte. Ale to má asi každý stejné. Nevěřím tomu, že existuje práce, kterou si občas nepřitáhnete domů.“

Budou spolu už dva roky, žijí v Miami, kde Nicole pracuje a vyráží do světa za focením. Svůj profesní i osobní život tuze ráda dokumentuje na sociálních sítích, ovšem Petr se v jejích příspěvcích na rozdíl od jeho dvou psů téměř nevyskytuje.

„Nic jsem jí nezakázal, v tomhle směru jí dávám naprostou volnost,“ směje se a s ledovým klidem toleruje její vzrušující instagramové řádění. „Já jsem o generaci někde jinde, já ty mladý lidi chápu, dnes se to posunulo úplně jinam. Tak to prostě je, takový je svět, tak ať si tam dělá, co chce...“ říká smířlivě.

Před 15 lety se už s jednou výjimečnou kráskou oženil, ale manželství se supermodelkou Veronikou Vařekovou vydrželo jen dva roky. Blíží se snad svatba č. 2 s Nicole? „Zatím to nechte na nás,“ vzkazuje Petr pobaveně všem zvědavcům.