Tři otázky, deset slov. Marchand místo oslav utíral reportéry. Experti se bouří | iSport.cz

Svéhlavička Marchand s novináři v letošním play off dvakrát nevychází. Komunikuje minimálně. Kde hledat příčiny?

Po prvních třech zápasech série s Blue Jackets, ve kterých nebodoval, byl kritizován za matné výkony. Po duelu číslo 3, který Boston ztratil 1:2, to navíc schytal za zbabělý úder ze zadu do hlavy obránce Scotta Harringtona. Rozhodčí zákrok přehlédli a kouč Columbusu John Tortorella si mohl ukroutit hlavu. „Asi vám nemusím povídat, co si o Marchandově zákroku myslím,“ ucedil na tiskovce po duelu šéf střídačky Blue Jackets.

Brad Marchand punching the back of Scott Harrington's head while Harrington is down on his knees. pic.twitter.com/3JYYH8o89O — Flintor (@TheFlintor) May 1, 2019

V následujících zápasech Marchand procitl, posbíral čtyři body a dovedl Bruins do konferenčního finále, pachuť ale jeho rétoriku neopustila. „Je zábavné poslouchat, jak nás chválíte za dnešek, říkáte, že to bylo dobrý. Přitom více šancí jsme měli v předchozím utkání, vtipné jak vy diktujete, jaký zápas je dobrý, jaký ne,“ rýpnul si do novinářů po minulém střetnutí.

Vše vygradovalo v noci v pozápasovém rozhovoru s Kylem Bukauskusem. Na tři košaté otázky reagovala kanadská superstar deseti slovy.

"Odvedli jsme dobrou práci."

"Byla to zábava"

"Bylo to dobré."

VIDEO: Podívejte se na navýsost stručného Brada Marchanda v pozápasovém rozhovoru

Brad Marchand, a man of many words. 🤣 pic.twitter.com/rNJgGhc9JI — hockeyfights (@hockeyfights) May 7, 2019

Více z nejproduktivnějšího hráče Bruins v bojích o Stanley Cup (5+8 ve třinácti utkáních) nevypadlo. Podobně stručný byl vítěz Stanley cupu, MS i Světového poháru i v dalších interview.

Marchand dostal celkem 19 otázek, na které odpověděl necelými 40 slovy.

Brad Marchand's postgame transcript. It was 1:45. pic.twitter.com/Gxdh2n8FfO — Marisa Ingemi (@Marisa_Ingemi) May 7, 2019

"Ukázal, jak je nevyspělý. Není zas tak chytrý, má za to, že je důležitější než ostatní. Myslel jsem, že jeho přístup skončí loňským olizováním protihráčů. Bude mu 31, musí si uvědomit, že je ve věku, kdy se musí chovat jinak, protože hokejista je to výborný," zkritizoval Marchandův přístup ve studiu Sportsnet expert a bývalý brankář Kelly Hrudey, majitel 677 startů v NHL.

"He's just so immature and he's not that clever..."



Kelly Hrudey sums up Brad Marchand in 22 seconds. Watch. pic.twitter.com/ISRivh9Poy — Rather Gingerly (@WinterLions) May 7, 2019

A přisadili si i další zámořští hokejoví novináři. "Marchand bere 6.1 milionů dolarů za sezonu a předvede tohle? To je výsměch," tweetoval Mackay Taggart z globalnews.ca. "Zachoval se jako hlupák," dodal Stu Cowan, sloupkař The Montreal Gazette. Další volali po větší profesionalitě a úctě k práci, kterou vykonávají ostatní.

Kdo zastaví Boston?

Marchand se v utkání v Nationwide Areně neprosadil, stejně tak David Pastrňák. Hlavní roli uzmul brankář Tuukka Rask, čisté konto a status první hvězdy zápasu si vysloužil 39 úspěšnými zákroky, a David Krejčí, autor vítězného gólu a jedné asistence. "Dneska se nám sice podařilo uzavřít sérii, ale pořád jsme od cíle hrozně daleko," řekl po utkání dvaatřicetiletý Krejčí.

Snem je Stanley Cup, v cestě ale stojí Carolina, v případě úspěchu pak někdo ze čtveřice Dallas, St. Louis, San Jose a Colorado. Boston se s Hurricanes ve vyřazovací části utkal dvakrát a vzájemná bilance je vyrovnaná. Zatímco v roce 1999 postoupil dál Boston, o deset let později byla úspěšnější Carolina.

Bruins se naposledy z triumfu radovali v roce 2011, kdy ukončili devětatřicetileté čekání na Stanley Cup. O dva roky později se i s Jaromírem Jágrem v sestavě znovu probojovali do finále, v němž však podlehli Chicagu.

Kde se zastaví letos? A zastaví se vůbec?

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu vítězné dělovky Davida Krejčího