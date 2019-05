Vysmátý Jágr fandil v Bratislavě. Byl také na ledě a v kabině napsal vzkaz

Většinu utkání si kladenská modla užívala vedle kamaráda a nynějšího manažera hokejového nároďáku Petra Nedvěda. Bok po boku se něco nasmáli! Sekundovali jim u toho vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička s hokejovým generálem Tomášem Králem, který legendě dělal garde na nedávné návštěvě Číny.

Jágr si jednoznačný duel náležitě užíval. A srdíčko mu plesalo, jakmile ho na Zimním stadionu Ondreje Nepely vypátraly kamery. Když se objevil na kostce, hala burácela takovým stylem, jakoby zrovna vstřelil hattrick! Hukot, až se základy malebné haly otřásaly.

Jen jako tipér se dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, olympijský šampion i mistr světa úplně neosvědčil. „Myslím, že jednu branku vstřelí Jaškin nebo Palát,“ odhadoval před utkáním. Dvě posily z NHL střelecky mlčely. Naštěstí je ale nahradili ostatní, kteří na Jágrově tváři znovu vykouzlili jeho typicky široký úsměv! „Hoši děkujem,“ mohl si Jaromír pobrukovat s fanoušky po hladkém triumfu.

Pak už se ale vydal přímo na ledovou plochu, aby tady předal hodinky nejlepšímu hráči zápasu; jinému kovanému Kladeňákovi Michaelu Frolíkovi, jemuž se zamlada symbolicky přezdívalo »Baby Jágr«.

Po duelu Jágr dokonce zavítal do české kabiny, kde ho vítal rozesmátý kouč Miloš Říha s asistentem Robertem Reichlem. Vtip střídal vtípek a slavná osmašedesátka za sebou dokonce zanechala poselství, které teď bude mít celý nároďák denně na očích. „Jedině zlato!“ napsal na zeď pod svůj velký portrét, který je dominantou prostorné šatny.

Michael Frolik (Calgary) named best player of the game. Presentation made by Jaromir Jagr to #BabyJagr (Frolik’s nickname when playing dorost and junior in Kladno). pic.twitter.com/wQElurrAuj