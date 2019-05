Baby Jágra ocenil ten pravý. Aplaus pro Frolíka, skromnou a pracovitou hvězdu | iSport.cz

V roce 2006 jsem s ním letěl do Prahy z Vancouveru, kde byl na draftu. Nezměnil se. Pořád je skromný, o sobě až nerad tolik mluví. Když měl v sobotu ohodnotit to, jak se mu zatím z osobního hlediska daří, nechtělo se mu do toho. Zdráhal se. Zůstává stejný. Při rozhovorech zdrženlivý. O to víc pracovitý na ledě.

Můžete se vsadit, kdo půjde z ledu poslední. I z kabiny. Navíc je to správný charakter do party. Nekonfliktní typ. Nenadává na trenéry. Vždycky splní, co se po něm chce. V nedávném dvojrozhovoru pro Sport Magazín to jeho velký kamarád Jakub Voráček okomentoval trefně: Prostě je to takový hodný blbec…

Právě tahle dvojka zatím v Bratislavě baví. Je radost na ně koukat. Ve dvou zápasech dohromady pobrali osm bodů. Ale když o tom má Frolík promluvit, ani v tomhle případě mu nejde chvála přes pusu. Jsou tam ještě chybičky, vypíchne…

Pamatuju si ho ještě na Kladně, kdy polykal hokejové zkušenosti od protřelých borců jako Patera nebo Procházka. Košík na obličeji, v nohách dynamit. Odjakživa k němu patřila výbušnost. Stačilo pár roků a všem pláchnul. V tu dobu ale to ještě nedokázal skloubit s tím, aby ve velké rychlosti zkoordinoval i ruce.

Už v tu dobu ale bylo jasné: Z toho kluka se klube hvězda! Objížděl mládežnické turnaje, byl pilířem každé kategorie. Čtyřikrát (!) hrál na šampionátu dvacítek. Od té doby se statečně pere s mediálním označením Baby Jágr. Letí to, v NHL nastřádal téměř osm set zápasů. Z ofenzivní komety se proměnil v defenzivního specialistu.

Když hrál v Chicagu, ofenziva byla přeplněná. Spousta klenotů v čele s dvojicí Kane – Toews. Takže tehdejší kouč Joel Quenneville rozhodl: uděláme z tebe defenzivního forvarda. Nebrblal. Roli přijal. Postupně se z něj tedy stal specialista na hru v oslabení. I díky precizní práci v obraně získali Blackhawks nejslavnější hokejový pohár. Stanley Cup.

Teď ale v Bratislavě 31letý spolehlivý reprezentant ukazuje, že stále umí i útočit. Kouč Miloš Říha správně vycítil, že také v ofenzivě se na něj dá spolehnout. Ale i v oslabení, pochopitelně. Jakmile je třeba ubránit přesilovky, je automatickou volbou.

Z hlediště mu v sobotu za další povedený výkon zaslouženě tleskal i ten opravdový Jágr… Potom mu předal cenu pro nejlepšího hráče.

Právě osmašedesátka. Symbolicky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:14. Lindström, 40:52. Olden Hosté: 02:33. Hronek, 06:34. Hronek, 15:32. Frolík, 23:17. Frolík, 33:36. Řepík, 41:30. Chytil, 44:52. D. Kubalík Sestavy Domácí: Haukeland (41. Holm) – Lesund, Holös (C), Espeland, Bonsaksen, Johannesen, Nörstebö, Bull, Reichenberg – Olden, P. Thoresen (A), M. Olimb (A) – Rosseli Olsen, Haga, Valkvae Olsen – Martinsen, Trettenes, Lindström – Kristiansen, Röymark, K. Forsberg. Hosté: Hrubec (Bartošák) – J. Kolář, Hronek, Moravčík, Rutta, D. Sklenička, Gudas (A), D. Musil – Frolík (A), Simon, Voráček (C) – Palát, Chytil, J. Vrána – D. Kubalík, Jan Kovář, Řepík – Jaškin, T. Zohorna, H. Zohorna. Rozhodčí Kaukokari (FIN), Schukies (GER) – Leermakers (NED), Shishlo (RUS) Stadion Ondrej Nepela Arena Návštěva 9033 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Česko 2 2 0 0 0 12:4 6 2. Švýcarsko 1 1 0 0 0 9:0 3 3. Lotyšsko 1 1 0 0 0 5:2 3 4. Rusko 1 1 0 0 0 5:2 3 5. Rakousko 1 0 0 0 1 2:5 0 6. Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0 7. Norsko 2 0 0 0 2 4:12 0 8. Itálie 1 0 0 0 1 0:9 0

