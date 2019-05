Tragédie v MMA: Mladý bojovník si vzal život. Přátelé nechápou proč

K neštěstí došlo v Běchovicích. „K osobě sražené vlakem okolo půl jedné ráno vyjížděla posádka rychlé zdravotnické pomoci, posléze i koroner. Jednalo se o zhruba 30letého muže, který utrpěl zranění neslučitelná se životem. Bohužel jsme mu již nemohli nijak pomoci,“ řekla Jana Poštová, mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Informace velmi zasáhla Andrého Reinderse, jenž byl Schweidlerovým trenérem.: „Vztah, který si vytvoříte se svým bojovníkem, nedokáže běžný člověk pochopit. Když někoho připravuji a vedu do zápasu, vždy je tam i část mě,“ napsal Reinders na svém Instagramu. „Velmi prožívám zápasy i běžné denní boje svých zápasníků. O to víc mě mrzí, že jsem nemohl být u Tvého posledního boje. V tomhle Tvém posledním tragickém zápase prohrála i část mě. Odpočívej v pokoji, kamaráde.“

Známý trenér nedokáže pochopit, proč jeho svěřenec skončil svůj život. „Venca byl jeden z vůbec prvních bojovníků našeho týmu. Byl extrémně tvrdý v přípravě i v zápase. Nehledal snadné cesty a východiska a tak vůbec nechápu, co se stalo. Stále se mi tomu nechce věřit,“ uvedl Reinders pro iSport.cz.

Obdobné pocity vstřebává Pavel Salčák, Schweidlerův parťák z gymu. „Venca byl bezprostřední člověk, žádné kudrlinky. Kluk, co jezdil na skejtu, chodil na punkové koncerty nebo na nich hrál se svými kapelami, miloval flákání s kámošema a ládování se veganským jídlem,“ vzpomíná na svého kamaráda bojovník. „Do toho prošel thajboxem, pak přesedlal na MMA, kde měl amatérské skóre 5:1 a skončit musel kvůli poškození rohovky. Pak přešel na všechny ty šílené spartan race závody nebo crossfit. Ultimátní výkony ho vystihovali. V posledním roce se k MMA vrátil a začal trénovat partu kámošů. Z mého pohledu byl však spíše introvertem,“ myslí si Salčák.

„Já to v sobě zatím moc nezpracoval, takže se mi o něm těžko loví slova. Zatím nikdo z jeho kámošů neví, proč to udělal, takže jsou z toho všichni v šoku. Měl mraky kámošů a byl oblíbený, byla s ním legrace, takže mi lidi píší, jestli je to vůbec pravda, protože to nikdo nečekal,“ dodal se smutkem Salčák.

Schweidler se stal v roce 2015 MMA amatérským mistrem ČR veltrové váhy (do 77 kg).