Forrest Gump byl proti němu amatér. Ind Fauja Singh se proslavil po celém světě jako nejstarší maratonec v historii, kdy poslední závod absolvoval ve věku 101 let. Dál žil doma v Indii, byť na běhání už to nebylo. V úterý však Indové do světa vyslali tragickou zprávu. Singh je po smrti. Ve věku 114 let jej srazilo auto a v nemocnici „Turbaned Tornado,“ jak zněla jeho přezdívka, zraněním podlehl.