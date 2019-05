Tenisová hvězda Kurnikovová vrátila čas. Proklatě sexy i v 37 letech!

Ta holka má figuru dvacítky! Kurnikovová je náramně spokojená, s pěveckým miláčkem Enriquem Iglesiasem žijí v prosluněném Miami a užívají si. „Ale žít bez motivace a cíle není možné,“ odmítla krásná Anna, že by se jen povalovala.

Vždyť to ani nemůže, protože jí to dvojčata Nicholas a Lucy dají pořádně zabrat a na pokoji ruskou krásku nenechá ani Iglesias. „Nechápu, na co si ostatní rodiče stěžují. Máme teď sex častěji, než kdy předtím,“ řekl Iglesias loni v televizním pořadu Lorraine. Možná i díky tomu vděčí Anna za stále tak dokonalou postavu.