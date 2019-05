Porodní taxikář Nedvěd splnil slib. Co mu svěřil Voráček po cestě od syna a lásky?

Že na turnaji jen vymetá slavnostní bankety a užívá si parádní hokej z čestné lóže? Zapomeňte! Nedvěd visel dlouhé hodiny na telefonu a výrazně pomáhal skládat silný tým, hráčům je i nyní neustále k ruce.

„Hlavně před turnajem to bylo trošku víc hektický, ale teď už vše má svůj vlastní chod,“ snažil se Blesku namluvit, že už toho moc nedělá.

Milerád pojedu

Opak je ale pravdou! Právě »Méďa« totiž pomáhal kapitánu Voráčkovi organizačně zvládnout čtvrteční porod synka Matěje, když fungoval jako jeho osobní řidič. „Pro mě to bylo hrozně jednoduchý. Já jsem to Vorymu slíbil, když už jsem za ním byl ve Philadelphii. On mi říkal, že termín bude plus minus během MS, tak jsem mu říkal, že ho milerád odvezu,“ usmál se Nedvěd.

Do porodnice v Uherském Hradišti vezl kapitána za jeho přítelkyní Markétou svazový manažer Černý. „Jeli o půl třetí ráno, ten to měl daleko těžší než já, který Vorase vezl po obědě zpátky do Bratislavy,“ mávl rukou.

Spát nechtěl

Šťastného vousáče nabral před porodnicí a řekl mu, ať si po hektických hodinách v autě schrupne a nabere alespoň trochu sil na večerní bitvu s Lotyši. „Vory říkal, že si možná na chvíli odpočine, ale pak jsme stejně kecali celou cestu, hodinu a půl,“ prozradil.

O čem si povídali? Dostal snad od novopečeného dvojnásobného táty otcovské rady? „Ne ne,“ chechtal se Nedvěd.

„Ale každej z kluků, kteří u porodu byli, říkal, že to je nepopsatelný pocit. A i když dítě nemám, dokážu si to představit. Všichni jsme rádi, že se to zvládlo, Mates je zdravej a vše je v pořádku. A co pak Vory předvedl na ledě proti Lotyšům, to byla paráda! Myslím, že hrál i pro kluka a přítelkyni,“ upozornil Nedvěd.

Kapitánovi pak na symbolicky předal cenu pro nejlepšího hráče zápasu. „Říkal mi při tom, že mě bude muset vozit častěji,“ prozradil vysmátý taťka Voráček.

1080p 720p 360p REKLAMA Voráček se na Zlaté hokejce poprvé ukázal s novou přítelkyní Markétou