Pelta v hledišti, Jablonec jede dál. Možná to bude ještě lepší, říká kapitán týmu

Kdo si dělal zálusk na nejlepší hráče Jablonce, utřel nos. S výjimkou slovenského záložníka Dominika Hollého, jehož Miroslav Pelta prodal do spřízněné Sparty, neodešel žádný hráč ze základu. Pátý celek uplynulého ročníku naopak angažoval nové borce a u Lamina Jawa s Matějem Polidarem změnil hostování v přestup.

„Majitel slíbil, že se pokusí udržet základní sestavu, a to se až na Holase povedlo,“ pochvaloval si kapitán Nemanja Tekijaški. „Kdekdo si řekl, že se náš kádr rozpadne. Já doufám, že to tak nebude. To, co jsme si řekli, se snažíme držet. Pan majitel dělá vše pro to, aby klub běžel dál. I kdyby tady třeba fyzicky nebyl. Za to jsem samozřejmě rád,“ chválil si kouč Luboš Kozel.

Také letní tréninkový kemp je tradiční a ekonomicky nákladný. Severočeši se popáté v řadě vydali do Itálie, hostí je oblast Gitschberg Jochtal. Na atraktivní duel s Legií Varšava se ovšem vydal tým přes hranice do vesnice Leogang, kde se usadil polský velkoklub. Výprava na dvousetkilometrovou trasu vyrazila už dopoledne, v Rakousku hráči poobědvali a odpočinuli si na hotelu. Klub vlastně aplikoval standardní ligový režim.

S pátým celkem Ekstraklasy sehrál Kozlův soubor velmi dobrý zápas. A jak správně řekl kouč, na šance vyhrál. Blízko ke gólu byli Martin Cedidla, Vakho a hlavně Jan Chramosta, který po skvělé přihrávce Alexise Aleguého trefil po krátkém sóle brankáře. „Takhle v české lize nikdo moc nehraje,“ všímal si stylu protivníka Kozel.

Český celek nakonec inkasoval po rohu a pohotové ráně Ilji Škurina z voleje. „Porážka mě mrzí, měli jsme udržet nulu. Rozhodla standardka, jinak se soupeř nedostal do žádné šance. Potvrdili jsme, že máme dobrou defenzivu,“ shrnul Tekijaški. Na spoluhráče, kteří zahodili nadějné příležitosti, se nezlobil. „Kluci mají po dvou týdnech přípravy těžké nohy. Pro soupeře to byl naopak poslední zápas před evropským pohárem,“ dodal s pochopením.

Tekijaški do Liberce? To by neudělal...

Srbský stoper se po utkání srdečně zdravil s krajanem Radovanem Pankovem, bývalým hráčem CZ Bělehrad. Znají se už dlouho, hrávali proti sobě v srbské lize. „Před šesti lety mi udělal obrovskou radost,“ líčil. „Když Crvena Zvezda poprvé postoupila do Ligy mistrů, dal dva góly z penalty proti Kodani. Proto jsem chtěl i jeho dres. Je to dobrý kluk,“ vyprávěl pro deník Sport a iSport.cz.

Několik let se neviděli, až tentokrát se mohli opět přátelsky obejmout a povykládat si. „Zápas měl ligovou kvalitu. Oba týmy si zaslouží hrát poháry,“ mínil Tekijaški. Jablonec sice skončil v lize pátý stejně jako Legia, ovšem „Evropa“ mu o fous utekla. V létě přivedl Samuela Lavrinčíka (Ružomberok), Lukáše Penxu (Sparta B) či Nassima Innocentiho (Košice). Řeší se pokračování záložníka Petra Ševčíka, který je aktuálně zraněný a vrátil se z hostování do Slavie.

Problémem však je trest odnětí svobody pro bosse Peltu, který musí v příštích měsících nastoupit do vězení. Konkurenční kluby vycítily šanci pořídit si levně jablonecké opory. Na Tekijaškiho ukázal sousední Slovan Liberec. Neuspěl. „To bych Mírovi ani Jablonci neudělal. Ani na vteřinu jsem o tom nepřemýšlel,“ pravil.

Majitel a nepostradatelný šéf klubu hráče už dvakrát ujistil, že chod týmu nebude ani během jeho nepřítomnosti nijak zásadně narušen. Uklidňoval je také během tohoto soustředění. „Slíbil, že je všechno v pořádku. Že to možná dokonce bude ještě lepší a Jablonec se dostane mezi čtyři nejlepší týmy v lize,“ tlumočil černovlasý stoper Peltova kurážná slova. „Máme velmi dobrý kolektiv. Nikdo nechce odcházet, spíš naopak,“ tvrdil Kozel.

Na soustředění ještě čeká Severočechy v pátek souboj s Tirolem Innsbruck. Také k němu vyrazí z Itálie do Rakouska.