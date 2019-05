Aktualizovat článek

12:30 ONLINE přenos z posledního rozloučení s bývalým reprezentačním gólmanem Adamem Svobodou je u konce!

12:25 Legenda Pardubic Vladimír Martinec jen sotva hledal slova. „Vůbec nevím, proč se to stalo. Adam byl dobrej kluk,“ pronesl.

12:14 Zdrcený Alois Hadamczik po obřadu řekl Blesku: „Adam byl výborný kluk. Jak se zbláznil do trénování, to bylo něco neuvěřitelného! I po profesní stránce. Strašně ho to bavilo a kluci ho brali. To, co se stalo, si nedokážu vysvětlit.“

12:10 Smuteční obřad je u konce! Hosté pomalu opuštějí sál.

12:03 Někdejší reprezentační kouč Alois Hadamczik jen těžko zadržoval slzy. Na pohřeb dorazil až z dalekých Kravař.

12:00 Smuteční obřad, který proběhl bez řečníků, je u konce. Svobodova rakev je obležena věnci a květinami. Na největším z nich je vzkaz od syna Adama a manželky Petry: „Tatínkovi, Ádík“ je napsáno na jedné stuze. Na té druhé je vzakz do Svobodvy ženy. „S láskou, Péťa“.

11:51 Obřad se zatím koná bez smutečních řečí. Sálem zní Holubí dům od Jiřího Schelingera.

11:49 Během písní jsou smutečním hostům promítany fotografie jejich milovaného "Ády".

11:47 Další pohřební skladbou je Nad stádem koní od kapely Buty.

11:45 Jeden ze smutečních hostů zkolaboval. Museli ho odnést ze síně.

11:42 V tichém sálu zní slavná Nothing Else Matters od Svobodovy oblíbené skupiny Metallica.

11:41 „Byl to skvělý kamarád, na kterého jsem nedal dopustit. Společných zážitků bylo tolik, že snad jeden nejde vybrat. Byl to kluk, který se pro všechny obětoval,“ řekl Blesku bývalý generální manažer Pardubic Dušan Salfický.

11:35 Smuteční síní zní tóny skladby Amerika od kapely Lucie.

11:30 Se slzami v očích přišel na obřad Svobodův velký kamarád Tomáš Divíšek s rodinou. Nechybějí Petr Čáslava, Dušan Salfický, Martin Urban....

11:25 Smuteční síň se otevřela. Hosté vstupují dovnitř...

11:20 Smuteční hosté čekají venku na dešti. Zastřešený ochoz před vstupem je zcela zaplněn

11:10 Před krematoriem, které proslavil legendární film s Rudolfem Hrušinským Spalovač mrtvol, se shromaždují smuteční hosté. Nechybějí mezi nimi například trenér Pardubic Ladislav Lubina, či bývalý reprezentační obránce Jakub Nakládal.

10:50 Smuteční hosté se v deštivém počasí začínají pomalu scházet!

10:00 Poslední rozloučení s Adamem Svobodou pro rodinu i fanoušky se koná v pardubickém krematoriu.

Kdo byl Adam Svoboda (†41)

- český hokejový brankář, který se narodil 26. ledna 1978 v Brně

- v české exralize nastupoval za Spartu, Pardubice, Slavii, Plzeň a Hradec Králové

- v roce 2005 se stal mistrem světa na šampionátu ve Vídni, kde plnil roli třetího brankáře

- dvojnásobný vítěz extraligy se Slavií (2008) a Plzní (2013)

- 7. května se oběsil ve svém domě v Srchu u Pardubic