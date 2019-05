Adam Svoboda (†41) zemřel: Nechápu, co se stalo, říká Vladimír Růžička | iSport.cz

„Určitě to byl vynikající kluk a kamarád. Nechápu, co se stalo, je to hrozné. Tak mladý člověk si vezme život, nevím,“ přemítá 56letý kouč, který v posledních letech vedl Piráty z Chomutova.„Měl jsem ho hrozně rád, vždycky když jsme se potkali, měli jsme si co říct,“ vybavuje si vzpomínky na někdejšího svěřence.

O Svobodovi se dlouho tvrdilo, že není brankář na play off. Už jako mladík po příchodu z Brna zazářil ve Spartě, zažil výborné sezony v Pardubicích, ale na titul dosáhl až ve Slavii. To bylo v roce 2008, další triumf přidal už jako brankářská dvojka s Plzní o pět let později. Startoval na čtyřech světových šampionátech, pod Růžičkou získal jako trojka zlatou medaili ve Vídni 2005, o rok později si z Rigy odvážel stříbro.

„Áda Svoboda byl trošku cvok, bylo to někdy těžké. Ale já ho nechával, jen občas jsem na něj malinko houknul a on pak věděl, co a jak,“ vrací se Vladimír Růžička. „Byl to profík, myslím, že jsme měli výborný vztah. Vždycky byl pro každou srandu, nezkazil žádnou legraci, uměl si ji udělat z druhých, ale i ze sebe,“ pokračuje Růžička.

Svoboda se stal vzorem pro generace brankářských následovníků, sám se ve zralejším hráčském věku se stal mentorem mladších kolegů, kteří pro velký hokej teprve rostli. Ve Slavii takhle pomáhal například Dominiku Furchovi.

„Dělal to dobře, uměl to s nimi a měl těm klukům co předávat a nabídnout. Navíc ho to hrozně bavilo. I proto se tomu věnoval vlastně taky později, jakmile s chytáním skončil. Co se stalo, je hrozná zpráva. Nějak se s tím nedokážu vyrovnat,“ uzavírá Růžička.

