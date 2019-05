Svědek nehody Krmenčíkova auta: Divadlo na policii. Boural muž, který utekl!

Policie byla obeznámena s verzí, že splašeného mohykána na čtyřech kolech, který pobouchal plechy dalším čtyřem autům, zničil dopravní značení i kontejnery s tříděným odpadem, neukočírovala Krmenčíkova manželka; křehká Denisa, jež je ve čtvrtém týdnu těhotenství. Jenže...

Bouchání plechů a rachot rozbitého skla v Dobrovolného ulici na Praze 9 vzbudilo nad pondělním ránem několik tamních obyvatel. Ti tvrdí: Všechno bylo jinak, než jak se píše v policejním protokolu.

Jejich vyjádření staví Krmenčíka a jeho ženu do podezřelého světla. „Bydlíme v domě, u kterého se nehoda stala. Byli jsme s přítelkyní podávat vysvětlení u policie. Nelíbilo se nám, že auto měla řídit prý manželka. Z vozu opravdu ihned po nehodě utekl mladý muž,“ zní svědectví těch, co vše sledovali na vlastní oči.

Místo činu. Krmenčíkův černý Land Rover rozstřelil kontejner a vyřádil se na autech. Žena nahlížející do vozu, který přijel před policií, je podle svědka Michaelova manželka Denisa • Foto Od čtenáře Blesku

A pokračuje ještě peprněji. „Na fotce je zachycené auto, které jim přijelo pomoct řešit situaci před příjezdem policie. Ano, určitě je to manželka. Ona pak seděla na chodníku při příjezdu policie a někdo ji utěšoval. Ale vše bylo divadlo pro policii. Na základě této zkušenosti jsme šli dopravní policií sdělit naši verzi průběhu nehody. Nehodu viděla ještě jedna paní z našeho domu. Na pana řidiče, určitě ne na řidičku, volala hned po nehodě: To nekoukáš, kam jedeš? On jí odvětil no jo a s telefonem u ucha utekl.“

Opravdu tady někdo o pondělní noci ušil na muže zákona habaďúru? Také to je teď předmětem dalšího zkoumání. „Dopravní nehodu prošetřují policisté oddělení dopravních nehod, kteří samozřejmě zjišťují jednak příčiny události, ale také to, kdo v době nehody auto skutečně řídil,“ napsal Blesku policejní mluvčí Tomáš Hulan.