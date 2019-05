Překvapení po MS v hokeji: sporťačka Darina makala těhotná, teď končí!

Znovu jako každý rok v pekelném tempu absolvovala tři týdny na mistrovství světa v hokeji. Tentokrát nebyla reportérka Darina Vymětalíková na rozhovory s hokejisty „sama“. Pod srdcem totiž nosí třetího potomka a už byla pěkně zakulacená.

„Končím. Poslední, co dělám, je nějakej Šimon Hrubec, Bratislava. A pak jdu na odpočinek a přijde novej. Mladej. Ale ten bude sekáč, pánové. Ne jako já. Ten se nezakecá... Tak teda good luck,“oznámila na Twitteru osmatřicetiletá sporťačka, která o sobě s nadsázkou tvrdí, že je blonďatý držák na mikrofon.

Vymětalíková je ve sportovní redakci České televize od roku 2000 a i tak zvládala plnit roli matky.

„Já jsem doma mnohem více než jakákoliv jiná pracující máma. A když odjedu pryč večer na hokej nebo na více dní třeba na mistrovství světa, tak to už je pak otázka pro manžela a pro prarodiče, jak to zvládají. Já jsem zkrátka na šampionátu a musejí to zvládnout oni,“ prozradila před časem pro server Aktuálně. Nyní ji čeká delší pauza od hokeje.

