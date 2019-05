Lafata má po brutálním faulu poprvé v životě sádru: Co vzkázal surovému soupeři?

Davide, co noha?

„Mám ji na šest týdnů v sádře. Musí to být v klidu, aby se mi to nehnulo.“

Vzpomenete si, kdy jste měl naposledy něco v sádře?

„No (rozesmátě), právě, že nikdy, tohle je poprvé.“

Takže jste tomu protihráči asi poděkoval. Co jste mu řekl?

„No, nic. Už bych to nechtěl rozebírat. Takový je prostě fotbalový život.“

Hm, a jaké to v sádře je? Co vám nedovolí?

„Takové, že nemůžu nic dělat. Mám nohu nahoře, jsem vlastně nesvéprávný (se smíchem) a musí se o mě starat manželka. Mám to na pravé noze, takže nemůžu řídit auto, je to teď na ní.“

A co dovolená? Nenabouralo vám zranění plány?

„Kdepak, nic jsme nenaplánovali. Dřív jsem měl na dovolenou maximálně dvacet dní, teď můžeme v klidu počkat, až dětem skončí škola. Budeme na to mít celé prázdniny a třeba se rozhodneme na poslední chvíli.“

Neříkala vám vaše paní po tomhle zážitku s berlemi, abyste se na fotbal vykašlal?

„To ani ne. Víte, když jsem končil kariéru, tak jsem si říkal, že po těch letech zápasů a tréninků budu mít na manželku a na děti konečně čas. Teď se opravdu hodně užijeme (zvesela).“

Takže nevykašlete, když váš Olešník vyhrál přebor a postoupil do divize?

„Ano, přemýšlel jsem o tom, ale asi by mně to chybělo. A s tím postupem je to tak, že ho asi někomu přenecháme. Není nás moc a divize je na nás naopak moc.“