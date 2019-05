Brutalita v přeboru: Lafata v bolestech, legendě Sparty zlomili nohu! | iSport.cz

Pro Lafatu skončil zápas v první čtvrthodině. Zkušený forvard, který v létě ukončil profesionální kariéru a nastupuje pro radost za mateřský Olešník, na půlce v 11. minutě převzal míč při výhozu brankáře a šel do rychlého brejku. Prvního hráče se zbavil, rozhodčí nechal výhodu. Jenže další hráč Hluboké do Lafaty nešetrně zajel a úplně zbytečně ho na půlce trefil.

Exsparťanský útočník se ještě zkusil postavit na nohy a protihráči od plic vyčinit. Jenže pravá noha nefungovala a Lafata v bolestech padl okamžitě k zemi. Výjimečného kanonýra odnesli ze hřiště na nosítkách a zamířil rovnou do nemocnice.

„Má sádru, jde o zlomeninu lýtkové kosti. Měla by to být čistá zlomenina, žádné komplikace,“ sdělil Sportu Slavomír Vařák, předseda klubu FK Olešník. „Na záchrance mu říkali, že na operaci to snad není, David je v pohodě. Chce to nějaký čas, jestli se vrátí k fotbalu, to jsme se ještě nebavili. Dvacet let hrál fotbal na nejvyšší úrovni a nic se mu nestalo, tady hraje pro radost a ničí si nohy,“ zlobil se Vařák.

VIDEO: utkání Hluboká nad Vltavou - Olešník (zákrok Davida Lafaty najdete ve 14. minutě přenosu)

Hlavní rozhodčí Jiří Reisner neudělil za zákrok ani kartu, čemuž se i někteří přítomní fanoušci hlasitě divili. „Rozhodčí nechal výhodu, jak Davida protihráč stahoval rukama. Pak přišel zmíněný zákrok. Obránce tam šel dost nešťastně,“ štvalo šéfa Olešníku. „Jak znám Davida, fotbal ho baví, to jsem za rok, co je u nás, stačil poznat. S jeho přístupem k tréninku, k zápasu, ke všemu myslím, že fotbal ještě hrát bude. Ale to je můj názor, zatím jsme to s Davidem neprobírali.“

Celý incident ještě bude mít dohru. „Ve čtvrtek je disciplinárka, myslím, že ten hráč dostane ještě nějaký flastr, potažmo rozhodčí, který za to nedal ani kartu. Obránce se k míči ani nemohl dostat, David si ho pokryl a noha nevydržela,“ popsal Vařák.

Olešník vede tři kola před koncem tabulku Jihočeského přeboru o luxusních šestnáct bodů, Lafatovi se v nižší soutěži doteď velmi dařilo. Dostává pověsti exkluzivního kanonýra a s 22 góly vede tabulku střelců.

Jenže teď ho v 37 letech čeká první dlouhá pauza. Zlomená noha vyžaduje většinou několikatýdenní fixaci, dlouhá je pak následná rehabilitace, než se noha dostane zpět do původní kondice.

Po ošklivém zákroku v zápase Olešníku s Hlubokou nad Vltavou utrpěl bývalý kapitán Sparty David Lafata zlomeninu lýtkové kosti







