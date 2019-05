Moderátor Bouček byl zamilovaný do tenistky Šafářové: Líbí se mi tou svou fasádou…

Nebál se prozradit, pro koho má slabost. Libor Bouček se netajil tím, že tenistka Lucie Šafářová je jeho srdcová záležitost. „Ta holka se mi z těch českých hráček vždycky moc líbila. Líbí se mi tou svou fasádou i přístupem,“ řekl dvakrát rozvedený moderátor, který měl za druhou manželku sestru tenistky Andrey Hlaváčkové Janu.

I díky ní se dostal k moderování tenisových akcí jako je Fed Cup či Davis Cup. Když pak svým hlasem zval na kurt právě Lucii Šafářovou, snažil se ji zaujmout. „Vždycky jsem akcentoval to její příjmení trošku silněji, aby to ona poznala, spíš než diváci. Ale nikdy si toho nevšimla,“ povzdechl si Bouček.

„Z mé strany to bylo platonické a z té její, že se nikdy nevšimla. Teď už je to samozřejmě pasé,“ vzpomněl moderátor na to, že Šafářová v současnosti chodí s hokejistou Tomášem Plekancem.

Exkluzivní rozhovory s těmi nejlepšími hosty! Přesně o tom je Česká ulička Michala Hrdličky, kterou můžete vidět na O2 TV Sport >>>