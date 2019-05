Limberský se oženil s krásnou Lenkou! A teď svatební noc, nemohl se dočkat

Limberský se svou milou se rozhodl pro svatbu v ústraní na dalekém Mauriciu. V pátek večer českého času už zamilovaný pár prostřednictvím Instagramu vypustil do světa velkou novinku. "Svatební den, pan a paní Limberský," napsal zkušený obránce, který si s Plzní zahrál třikrát Ligu mistrů.

Známý rebel z Viktorky si před odletem do exotické destinace užil divokou rozlučku, po které nabouralo auto spoluhráče z Plzně Michaela Krmenčíka a Limberský s Kayambou se měli dostat do incidentu v pražském strip klubu. Na Mauriciu už ale sekal latinu a věnoval se své krásné novomanželce.

"Chtěl bych poděkovat své ženě za trpělivost, kterou dostávám, ne vždy to má se mnou jednoduché, ale lepším se. Zdravíme do ČR z Mauriciu... A hurá na svatební noc," napsala na Instagram plzeňská osmička pod romantickou fotku, kde je pár ve svatebním na pláži a za nimi moře zalité zapadajícím sluncem.

U snímku samozřejmě nemohl chybět dodatek no alcohol, no filter a tentokrát i no sex...

"Nevím, co nás čeká v dalších dnech, ale všechno chci prožít s Tebou," dodala na svém profilu šťastná Lenka. "Jsi jiný, než jsem já. Máš mnoho bezvadných vlastností a spoustu dalších, které mi možná už teď lezou na nervy. Ale přijímám Tě takového, jaký jsi," vyznala se čerstvá nevěsta.

Pan a paní Limberský si nyní vychutnávají radostné chvilky plné vášně a romantiky. Na dalekém Mauriciu má i opora Viktorie čas na to, aby se své nastávající mohl patřičně věnovat.

Focení přítelkyně Davida Limberského