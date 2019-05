Noc, kdy Krmenčíkovo auto demolovalo Prahu... Limberský a spol.: Divočina ve strip baru!

Co se stalo minulé pondělí na sídlišti Černý Most, je už veřejně známé. Krmenčíkův land rover tam v půl třetí ráno zbořil vozy svých sousedů. Ač místní obyvatelé viděli od nehody utíkat mladého muže, k bouračce se přihlásila útočníkova manželka Denisa, která je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Blesk teď získal svědectví, jež celou událost zasazuje do širšího kontextu.

Tři »stateční«

Plzeň tu neděli 19. května hrála předposlední kolo ligové nadstavby v Liberci. I když vyhrála, titul definitivně připadl Slavii. Přesto byl důvod slavit. Zpod Ještědu se část hráčů přesunula do Prahy, aby se naposled zpila s Limberským, než vleze do chomoutu.

Ne všichni to s ním vydrželi táhnout až do rána. Tomu odpovídá i čas nehody Krmenčíkova vozu – 2:20. Každopádně kolem čtvrté hodiny ranní se ženich, jeho konžský parťák z Viktorky Kayamba a údajně i exspoluhráč Vaněk ocitli v jednom strip baru v centru města. A byli jako utržení ze řetězu.

Chovali se hrozně

„Byli to oni. Dělali tu bordel, něco i poničili. Ale nebylo to nic, co by ohrozilo hosty nebo personál, protože to bylo už k ránu,“ potvrdil informace Blesku člověk přímo z klubu. „Takový incident se tu stal poprvý. Kopačky sem chodí málokdy. Limberský se choval jako kretén a Kayamba jako superkretén. Tak je vyvedli ven,“ dodal s tím, že jejich brajgl měl pokračovat i v přilehlých ulicích.

Svatba Limberského s krásnou Lenkou

Berou se na Mauriciu!

Rozlučka proběhla »úspěšně«, a tak do toho může praštit. David Limberský (35) si dnes na ostrově Mauricius v Indickém oceánu vezme přítelkyni Lenku. „Poslední svobodný den, pak už ženatý se závazky,“ vzkázal včera z exotického ráje a k fotce přidal popisku »noalcohol«. Že by měl ještě dost z divokého loučení se svobodou?