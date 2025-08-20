Atletka Kristiina Mäki popsala dopingovou »přepadovku«: Kontrola v šest ráno!
Doping do fair play nepatří. Proto čas od času musí sportovci podstoupit kontrolu, která potvrdí, že si nepomáhají k úspěchům zakázanými látkami. »Černého Petra« si teď vytáhla běžkyně Kristiina Sasínek Mäki (33), která se o zážitek podělila se svými fanoušky. Některé přitom docela zaskočila hodinou, kdy se kontrola objevila!
„Uber zdarma,“ vtipkovala Kirstiina u selfie z auta, kde označila antidopingový výbor. „Když letíš na závody a dopingovka tě hodí na letiště, protože jsem se stihla vyčůrat, než přišli,“ smála se tomu, co vše za den zvládla stihnout. „6:25 příchod dopingovky, 6:40 odběr krve, mezitím snídaně a balení. 7:10 odjezd na letiště, 7:28 odbavení, 7:37 vyčůraná a zabalená močůvka, 8:13 sedím v letadle,“ vypočítávala Mäki, která v reakci na svůj příběh obdržela mnoho zpráv.
„Píšete mi takové poznámky, jakože antidopingovka otravuje, že to musí být nepříjemné a podobně. Za mě je to správně. Je to nedílná součást sportu,“ krčila rameny a přidala podrobnosti, které možná leckoho překvapily.
„A navíc to, kdy příjdou, můžu já ovlivnit tak, že zadám jednu hodinu denně, kde mě mohou zastihnout. Což je většinou od 6 od rána doma. S jistotou, že půjdu hned čůrat. No, dneska jsem šla důrat dřív, ale zato jsem nemusela řešit odvoz na letiště,“ smála se Kristiina, pro kterou měla tak celá situace vlastně velmi příjemný konec.