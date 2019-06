Zjevení na Labi v Hamburku. České plážové volejbalistky hrály nad hladinou!

V rámci propagačního focení před mistrovstvím světa plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s parťačkou Barborou Hermannovou pluly kolem světoznámé budovy Labské filharmonie. Na ponton bylo navezeno 75 tun písku a nad vodou se vznášelo perfektní hřiště. České reprezentantky si v netradičním prostředí zahrály s německými rivalkami Laurou Ludwigovou a Maggie Kozuchovou.

„Bylo to hodně zábavné, čekala jsem, že bude trochu foukat vítr, ale nakonec to bylo ještě větší, než jsem předpokládala. Byl to ale příjemný zážitek. Kdo může říci, že hrál plážový volejbal na pontonu?“ smála se Hermannová, která bude s Nausch Slukovou na šampionátu bojovat o kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu a ve hře je i milion eur (25,5 milionu korun) jako celková turnajová dotace.

Vydáte se na MS do 640 kilometrů vzdáleného Hamburku autem nebo poletíte?

Nausch Sluková: „Zvažovaly jsme jízdu autem, ale ještě jsme to úplně nenaplánovaly. Pojedeme tam pár dní předem na takové soustředění s německými týmy.“

Už půl roku jezdíte ve vozech, na nichž máte nalepené své jméno. Jste teď kvůli tomu víc středem pozornosti na silnici?

Nausch Sluková: „Chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykla. Je to poprvé, co mám na autě nalepené své jméno a párkrát jsem si říkala, proč na mě ty lidi tak koukají, vždyť jsem nic neprovedla? Občas nastal vtipný moment, kdy jsme na sebe i mávali. Nejčastěji tomu tak je v zácpě, na semaforech, nebo když pouštím chodce přes přechod.“

Hermannová: „Mám pozitivní i negativní zkušenost. Například na křižovatce mi řidiči někdy dávají kvůli tomu přednost. Když mě ale někdo naštve, tak mu chci něco ukázat, ale pak si to vždycky rozmyslím s tím nápisem na autě.“ (smích)

Jak se vám nyní trénuje v topických vedrech, které se nevyhnuly ani Česku?

Hermannová: „Jakmile vysvitne sluníčko, tak jsme rády. Proto i přes zimu odjíždíme do teplých krajů, abychom trénovaly v podmínkách, ve kterých přes léto hrajeme. Když svítí slunce, tak nezalézáme do haly, ale naopak toho využíváme a jsme co nejvíce venku.“

Takže nejdůležitější je namazat se opalovacím krémem s vysokým faktorem.

Nausch Sluková: „Čím vyšší faktor, tím lepší. Jsme hodně na sluníčku a pro nás už to není o tom, abychom se rychle opálily.“

Barvu opálení přesto máte pěknou.

Nausch Sluková: „Jde to i přes to mazání. Na opalování jsme si zvolily dobrý sport.“ (smích)

Hermannová: „Máme dostatečnou výbavu opalovacích krému na sezonu, takže jsme chráněny.“

Jak se těšíte na nadcházející MS? U Severního moře snad už takové teplo nebude a mohl by foukat i vítr.

Nausch Sluková: „Hrály jsme tam loni Světové finále. Není to naštěstí přímo u moře, takže tam větrno nebude. V areálu je krásné zázemí a Turnaj je v aréně, kde se hraje tenis. Na antuku navezou písek a fanoušci na tribunách určitě udělají skvělou atmosféru. Moc se na to těšíme. Hamburk je čisté moderní město plné hezkých restaurací a kaváren.“