Zdrcující příběh: Tragické tajemství olympijské šampionky. Jak přišla o miminko?

Rázná dáma Solová se v listopadu 2012 provdala za hráče NFL a vyhlášeného rebela Jerramy Stevense. Seznámili se během studií na vysoké škole ve Washingtonu a »ano« si řekli jen den poté, co byl americký fotbalista zatčen za údajné napadení svojí partnerky!

Měli bouřlivý vztah. Pletky s policií a silácké řeči byly jejich denním chlebem. „Švédky. To jsou obyčejné zbabělkyně,“ neunesla finálovou porážku na olympiádě v Riu de Janeiro 2016. Brzy na to se z reprezentace poroučela. „Její chování se neztotožňuje s hodnotami naší federace,“ stálo v oficiálním prohlášení. Naposledy se do branky postavila v dresu Seattlu před třemi lety.

I divoké manželství se uklidnilo. Společně s Jerramym si našli nový domov v Severní Karolíně. Ideálně splňuje jejich tři podmínky; v dosahu velké letiště, hory a možnost rybaření!

Budují svoje hnízdečko lásky. Pěstují zeleninu, chovají slepice, prasata i krocana, kterému říkají Zeus. A jejich malou formu hlídá dokonce pět vzrostlých dobrmanů.

Hope Solová je legendou mezi fotbalistkami. Dvakrát vyhrála olympijské hry a v roce 2015 se stala mistryní světa







13 zobrazit galerii

Pečetí jejich harmonie mělo být založení rodiny. Jak Solová prozradila magazínu Elle, dlouho nemohla otěhotnět! Počala až vloni, její požehnaný stav však neměl dlouhého trvání.

Bolesti měla takové, že skončila na operačním stole. Čekala totiž dvojčata. Jedno však bylo mimoděložní, což způsobilo fatální následky. Potrat! „Lékaři mi museli odstranit vejcovody. Řekli mi, že jsem mohla zemřít,“ vyprávěla.

Otěhotnět přirozenou cestou teď už nemůže. Spolehnout se tedy musí na umělé oplodnění. Boj o miminko ale nevzdá. To aby famílie byla kompletní! Další pokusy o štěstí přijdou po ženském MS ve fotbale, které zrovna probíhá ve Francii. Solová tam plní roli televizní expertky.

Vémolova Lela čeká dítě! Bříško už neschová, prosí o klid. Co naštvalo Karlose?