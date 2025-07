Top secret? Jak vypadá žebříček nejsledovanějších prvoligových klubů

Průměrná sledovanost: 97 745 diváků

Celková: 3,323 milionu

Klokani po velkém skoku v sezoně 2022/23, kdy skončili v tabulce čtvrtí, upadli do jisté letargie. Přesto se vytáhli na 8. místo a jejich věrní zajistili klubu třetí místo, pokud jde o průměrné využití kapacity stadionu (v Ďolíčku to bylo 81 % – výš byli jen pražští rivalové Slavia s 95 % a Sparta s 81 %). Co se týče sledovanosti, zelenobílí by se vešli do osmičky ohodnocené LFA, pokud by se počítala ta celková. Pak by přeskočili Liberec, protože jejich zápasy přitáhly o 171 604 diváků více. Jenže se počítá průměr a ten měl Slovan, jenž odehrál o dvě utkání méně, lepší.