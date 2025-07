Operace a dlouhá pauza. Musiala má po děsivém střetu zlomenou lýtkovou kost

Musialovo zranění zastínilo konec prvního poločasu sobotního utkání v Atlantě. Dvaadvacetiletý reprezentant by se měl operaci podrobit v Mnichově, poškozené má i vazy v kotníku. „Celá situace byla hodně emotivní. Je to strašná škoda pro Jamala,“ řekl trenér Vincent Kompany a připomněl nedávné Musialovo zranění s natrženým stehenním svalem. Do základní sestavy Bayernu se v sobotu vrátil po třech měsících.

Bayern prohrál s PSG 0:2, francouzský mistr přitom dohrával jen v devíti. V 83. minutě dostal červenou kartu Wilian Pacho, o deset minut později za další ostrý faul Lucas Hernández. I v dvojnásobném oslabení zvýšil po brejku Ousmane Dembélé. V semifinále klubového šampionátu pařížský celek nastoupí ve středu proti Realu Madrid.

Chvíle hrůzy na MS klubů. Hráči v šoku, gólman děsivě zranil hvězdu Bayernu