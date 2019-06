Český úspěch v plážovém fotbale. Teplice si zahrály play off Ligy mistrů | iSport.cz

Český klub SK Bosnia Online EU Teplice se v Lize mistrů ukázal už potřetí. V roce 2017 neprošel přes předkolo, loni vypadl ve skupině po třech porážkách. Letošní účast přinesla zatím největší úspěch – postup do play off. „Jsem velice hrdý na výkon našich hráčů a pevně věřím, že je to jen nový náboj a vybuzení k dosažení maximálních cílů na naše poměry,“ uvedl trenér Adnan Beganovič, který je zároveň prezidentem klubu.

Ve skupině Teplice nejdříve narazily na dva silné celky. S italským mistrem z Catanie, který se následně dostal až do čtvrtfinále, prohrál Beganovičův tým vysoko 0:11. O moc lépe si nevedl ani proti týmu Artur Music, ukrajinský mistr deklasoval Teplice 12:3.

Nicméně rozhodující zápas proti Kodani, na který český klub cílil už před začátkem turnaje, vyhrál 4:3 a slavil postup mezi 32 nejlepších týmů v Evropě. „Výhra nad dánským mistrem byla zajisté klíčová pro tento historický úspěch,“ potvrdil Beganovič.

V prvním kole play off však cestu zarazil Sporting Lisabon i s legendárním Madjerem v sestavě, Teplice padly 4:10. Konečné umístění? 30. místo. „Pro náš klub jde o zápis do historie. Chtěl bych poděkovat všem lidem, co nás podporovali, a samozřejmě i našim partnerům,“ dodal Beganovič.

Teplický tým táhl především hvězdný kapitán Luca Addarii. Ve čtyřech zápasech nasázel pět gólů, ke kterým přidal dvě asistence. Podílel se tak na sedmi z 11 branek. „Je pro mě velkou ctí dovést mužstvo v tak významné a prestižní soutěži do utkání o postup do osmifinále. Pevně věřím, že fanoušci klubu jsou maximálně spokojení a hrdí,“ řekl 25letý Ital.

Celý turnaj už potřetí v řadě ovládla portugalská Braga. Zatím nejlepším českým výsledkem na Euro Winners Cupu je postup Bohemians do osmifinále v roce 2014. Díky účasti v Lize mistrů si Teplice vybojovaly účast na zářijový premiérový ročník World Winners Cupu v turecké Alanyi.

Výsledky Teplic v Lize mistrů 2019: skupina Catania (ITA) 0:11 --- skupina Artur Music (UKR) 3:12 Henriques, Krok, Addarii skupina Kodaň (DEN) 4:3 2x Addarii, 2x Krok šestnáctifinále Sporting Lisabon (POR) 4:10 2x Addarii, Formánek, vlastní

VIDEO | Celé vítězné utkání Teplic proti Kodani (4:3)