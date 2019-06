Tragédie v domě exspoluhráče Jágra! Nové skutečnosti! Vraždil mladší syn?!

„Pro podezření z trestného činu jsme zadrželi patnáctiletého syna zavražděné ženy,“ uvedla policie. Přitom to byl právě zakrvavený Arsenij, který zalarmoval sousedy s tím, že jeho sourozence popadl amok a zabil jejich matku.

Irina skutečně ležela v kaluži krvi s proříznutým hrdlem. Podle výpovědi Arsenije byl vedle ní byl s řeznou ranou na krku její starší syn, jenž se na místě pokusil o sebevraždu. Když to jeho mladší bratr uviděl, chytil ho záchvat a stašího sourozence bodnul do hrudníku. V petrohradské nemocnici teď bojuje v umělém spánku o život. Jak jen to bude možné, chce ho otec nechat převézt na specializovanou kliniku.

Teď padá hlavní podezření z vraždy právě na Arsenije, který si původní příběh podle všeho vymyslel. „Jeho svědectví jsou protichůdná,“ uvedl zdroj deníku Komsomolskaja Pravda. „Jeho bratr prý chystal rituální vraždu,“ dodal.

Krvavým incidentem u Sokolovových vyvrcholila rodinná nepohoda. Irina špatně nesla časté odloučení manžela, který se na výchově potomků příliš nepodílel ať už jako hráč, tak později jako trenér. „Jako kouč mám volného času ještě méně,“ posteskl si před časem sedmačtyřicetiletý brankář.

Že nebyl manželce dostatečnou oporou, ho mrzelo. „Kluci jsou vychováni dobře. Pokud jde o disciplínu, tak mladší syn má určité problémy. Je mi líto, že jsem se na jejich výchově nepodílel víc,“ přiznal Sokolov senior.

Po dvaceti společných letech se před dvěma lety jejich manželství rozpadlo. To prý Arsenije, který na rozdíl od svého staršího bratra v hokeji neprorazil a věnoval se šermu, užíralo. Jeho stres vygradoval tím nejhorším možným způsobem.