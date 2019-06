Pešán má u reprezentace stejný start jako Říha. Pozitivní | iSport.cz

Jen jsem zvědavý, jestli rétorika Filipa Pešána zůstane stejná. Trochu mi jeho oficiální uvedení do funkce připomíná nástup Miloše Říhy. Ten taky nejdřív rozdával pozitivní náladu a přesvědčoval, jak chce na všechny navazovat. Po pár měsících se ale opevnil na svém hradu, získal jistotu, sejmul extraligu, že není kvalitní, plus to nandal svým předchůdcům, že teprve teď se u reprezentace pracuje. Cítili jste, že upřímný byl až časem.

Myslím, že Filip Pešán je na tom v jedné věci podobně. Taky nechce vjet bagrem do obchodu s porcelánem. Nejdřív okoukne regály a těžkou techniku parkuje za rohem. Jeho styl práce nese výsledky. Ale měla by být jiná než u Slavomíra Lenera, kterému už evidentně po dlouhých letech došla šťáva. Jeho. V něčem nová.

Pravdou je, že český hokej neumírá. Má kvalitní hráče do 23 let, které čekají nejlepší roky. Cílem by ale mělo být, aby talentovaný mládenec neměl pocit, že hokejově vyroste všude jinde než doma. Není náhoda, že jen zlomek těch nejlepších zůstává v Česku. Tohle by bylo fajn změnit a potěšilo by, kdybyste jednou (brzy) slyšeli jak. Ideálně právě od Filipa Pešána.

Pešán má být za rok trenérem reprezentace. Popsal spolupráci s Říhou i Lenerem