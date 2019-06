Říha vyvedl na Zlatou hokejku černou perlu. Jeho Soňa dráždila dekoltem i rozparkem

Pánové, kdo z vás by takovému kukuči odolal. Soňa Obšutová, partnerka trenéra Miloše Říhy, ví, jak zaujmout... • Instagram

To je ale šťabajzna. Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha (60) vyvedl svoji o dvacet let mladší partnerku Soňu Obšutovou (40) do společnosti na Zlatou hokejku. A vedle své černé perly chodil pyšně jako páv. Aby ne! Jeho vnadná blondýna v provokativních černých šatech až na zem byla středem pozornosti.