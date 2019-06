Říha neskončí. Podpásovka, ale i motivace, říkají o „finské cestě“ experti | iSport.cz

Nestává se, že by Česko rok dopředu vědělo, kdo bude nový trenér národního týmu. Když prezident svazu Tomáš Král oznámil na tiskové konferenci, že po Miloši Říhovi přijde za rok Filip Pešán, současného kouče to zdrtilo. Hlavně proto, že prý o konci nevěděl. „Věřím tomu, že si Tomáš Král s Říhou před rokem řekli, že půjdou společně dvouletou cestou a pak se to předá jinému. To má logiku. Ale nebylo nutné přijít s nástupcem zrovna teď,“ komentuje akci bývalý trenér Marek Sýkora. Jak se na situaci dívá kouč Jiří Šejba a jak to funguje ve Finsku? Čtěte v zamčené části článku.