Sexy plavkyně? Vždyť vypadáme jako svalnatí chlapi, směje se krásná Seemanová

České plavání nyní táhnou hlavně ženy. Svěcená, Kubová, Závadová nebo právě Seemanová. Zájem o jejich sport se tak zvedá.

„Myslím si, že teď se to podařilo více zpopularizovat a je větší zájem i ze strany médií, což je super, že se to dostává více do podvědomí lidí. Třeba za pár let bude plavání zase úplně jinde,“ řekla iSport.cz reprezentantka, která si myslí, že se zájem o plavání zvedá nejen díky tomu, jak krásné závodnice v Česku jsou.

„Pár lidí si ze mě dělalo srandu, že nechápou, proč na to lidi koukají, že jsme stejně v jednodílných plavkách a není nic vidět. Hlavně holky většinou vypadají trošku jako chlapi – velká ramena, hodně svalů…“

Vrcholový sport Seemanové i hodně vzal a to hlavně co se týče osobního života. „Chtěla bych s rodiči trávit více času i celkově s rodinou a kamarády. Když jsem teď dokončila střední školu, tak se zapíjela maturita, chodilo se na různé oslavy a já se vždycky musela omluvit, že někam odlétám. V tomhle směru mě to mrzí, ale říkám si, že na to bude čas později,“ řekla plavkyně.