Tvrďák Gudas prozradil: Potřetí tátou! Co tým v NHL, to jedno dítě

Dcerku Leontýnku mu manželka Bára porodila během angažmá v Tampě, syn Kvído přišel na svět při štaci ve Philadelphii. Odtud však byl před deseti dny vyměněn do Capitals.

"Byli jsme s kluky i manželkou a dětmi »Sekimu« (hokejistovi Jiřímu Sekáčovi) na svatbě. Ráno jsem měl zprávu od manažera týmu, ať zavolám, až budu moct. Když jsem se vzbudil, měli noc, tak jsem odepsal, ať zavolá potom on. Ozval se a oznámil mi to před obřadem," popisoval Gudas na Voráčkově charitativní akci Hokejky pro kluka Puka, jak přišla nečekaná (a nechtěná) zpráva o přesunu.

"Tak jsem se tam vrátil a jako prvnímu to řekl Kubovi (Voráčkovi), pak manželce. Poté se informace objevila na internetu, takže všichni na svatbě za mnou chodili, co si o výměně myslím," dodal reprezentační drsňák, kterému se z Philadelphie moc nechtělo.

Nicméně o jedné věci nepochyboval. "Vím, že se mnou (manželka Barbora) půjde kamkoli, tam problém není. Čekáme teď třetí přírůstek, každé dítě se narodilo na jiném místě. Dcera v Tampě, syn ve Phily a třetí dítě čeká další štace. Na svět má přijít v říjnu," upřesnil Gudas.

Kvůli porodu by se do Washingtonu chtěl přesunout co nejdřív. "Rád bych stěhování stihl v polovině září, ale záleží, jaké budou volné byty a baráky. Ještě nejsem ani v kontaktu s realiťákem, takže zatím nevím. V srpnu plánujeme letět do Kanady a začneme hledat. Kvůli malému bychom raději zůstali ve Philadelphii, bude to hektičtější. Čím dřív se přesuneme, tím lépe, aby se rodinka zaběhla. Určitě přijede i babička a děda, kteří nám pomohou kvůli šestinedělí," popsal.