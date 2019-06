Milionář Čech otevřeně promluvil o penězích. Spálil se někdy s investicemi?

Čech potvrdil, že jen za uplynulý rok vydělal 242 milionů korun hrubého. „Co se týká Anglie, je drtivá většina plat plynoucí opravdu z fotbalu. Marketingové příjmy jsou odhadem dvacet procent,“ upřesnil fotbalista v rozhovoru pro magazín E15 Premium osobnosti. Rozpovídal se ale i o tom, jak se stovkami milionů korun nakládá – investuje.

„Nedělám to sám, konzultuju to s bankéřem a poradcem, kteří se mi o peníze starají. V mém portfoliu má zastoupení i burza, ale relativně malou část, spíš jen jako doplněk, který to možná může trochu vylepšit,“ nastínil Čech, který je při investování velice opatrný a volí menší riziko.

„Co se týká financí, jsem hodně konzervativní. Lidé to o mně vědí a já je pořád kontroluji. Radši pracuji na dlouhodobých projektech, než abych hodně rychle vydělal s vysokým rizikem. Nemám to rád. Samozřejmě že dlouhodobé investice nevydělávají tolik, ale na druhou stranu risk, že se něco pokazí, je menší,“ uvedl brankář, jemuž se přezdívá pan Dokonalý.

Proto možná ani nechtěl přímo prozradit, jestli se někdy s financemi spálil. „Je jednoduché nechat se strhnout, když člověk vidí snadnou a rychlou možnost výdělku, třeba za tři měsíce, ale risk může být mnohonásobně vyšší. Snažím se i v týmu, který dělá se mnou, snížit riziko chyby na minimum.“