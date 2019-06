Nevrací se jen Čech. Chelsea mají vést legendy v čele s Lampardem | iSport.cz

Italský kouč Maurizio Sarri oficiálně opustil Stamford Bridge 16. června, o tom, že odejde a na jeho místo usedne Frank Lampard se ale šušká o něco déle. Někdejší záložník je jednou z největších legend Chelsea, se kterou oslavil zisk třinácti trofejí včetně tří ligových titulů a poháru pro vítěze Ligy mistrů, a fanoušci jej jistě rádi uvítají zpět. I když je v trenérské branži víceméně novicem.

41letý Lampard se teprve loni v létě ujal svého prvního klubu, Derby County. Ambiciózní druholigový celek dokázal dovést do play off o Premier League, kde ovšem „Rams“ nestačili na Aston Villu. Na doposud odvedené práci ale už dále budovat nebude. „Fotbalový klub Derby County může potvrdit, že dal Chelsea svolení jednat s Frankem Lampardem ohledně volné trenérské pozice na Stamford Bridge. Předsezonní přípravy obou klubů se blíží, doufáme tedy, že Chelsea jednání rychle dovede do konce,“ stojí ve strohém prohlášení, které druholigový klub vydal v úterý odpoledne. Podle britských médií by vedení Chelsea za jednačtyřicetiletého Lamparda mělo zaplatit odstupné zhruba čtyři miliony liber (přes 114 milionů korun).

Lamparda nečeká v Chelsea vůbec jednoduchá situace. Blues se rozloučili s hlavní hvězdou Edenem Hazardem, který odešel do Realu Madrid. Za něho sice přivedli Christiana Pulisice z Dortmundu, na výběr dalších posil si ale kvůli zákazu od FIFA budou muset ještě dvě přestupová období počkat. I kvůli takto ztíženým podmínkám se neočekává, že by si Lampard musel balit kufry při prvním škobrtnutí. Klub, který je znám častým střídáním koučů, má své legendě podle informací The Times dát dvě sezony na budování konkurenceschopného týmu.

K ruce bude mít nový trenér velké osobnosti. Z pozice poradce sportovního úseku nad ním bude bdít Petr Čech, Lampardovým asistentem se má stát Claude Makélélé. Bývalý defenzivní záložník, který s Chelsea oslavil dva tituly, před pár dny rezignoval na místo trenéra belgického Eupenu. Před tím byl mimo jiné asistentem v PSG či Swansea. Dalšího asistenta má dělat jiná ex-hvězda Chelsea, bývalý kapitán německého národního týmu Michael Ballack. Ten právě ve Walesu dokončuje studium trenérské B licence UEFA.

Už teď pro Chelsea pracují na různých trenérských či manažerských pozicích také Paulo Ferreira, Joe Cole, či Čechův předchůdce a později náhradník Carlo Cudicini. Blues tak nastavili jasnou filozofii – legendy, které klubu vykopaly největší úspěchy, jej teď musí přivést na vrchol v nových rolích.