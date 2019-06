Zhrzená Pamela Anderson: Rozchod s o 18 let mladším fotbalistou. Žil dvojí život!

Jedenapadesátiletá Pamela Anderson pláče. O 18 let mladší zajíček fotbalový mistr světa Adil Rami ji zradil. „Je to těžké přijmout. Poslední dva roky byly jednou velkou lží. Byla jsem zmanipulovaná a věřila, že to byla velká láska. Před pár dny jsem zjistila, že žil dvojí život,“ povzdechla si herečka. Francouzský hráč totiž měl ještě další ženu.

„Dělal si legraci z hráčů, kteří byli nevěrní. Označoval je jako monstra, ale tohle je horší. Lhal všem. Jak je možné, že někdo zmanipuluje srdce a mozky dvou žen? Jsem si jistá, že jich bylo víc. Sám je monstrum,“ čilila se Anderson.

Přitom po loňském rozchodu se letos v březnu dali znovu dohromady a vše vypadalo idylicky. Dokonce nedávno spolu byli i na dovolené...