Šeredová: Manželství s Buffonem mě spíš poškodilo! Co ji štvalo?

Druhá nejkrásnější dívka Česka z roku 1998 se o vztahu se slavným fotbalistou, který skončil neslavným rozvodem, rozpovídala pro magazín Lidových novin Pátek. Pozornost si prý vydobyla ještě před začátkem vztahu s ikonou věhlasného Juventusu. „Proslavila jsem se hned na začátku,“ připomněla pražská rodačka Šeredová svoje účinkování v tamní loterii.

„Přímý přenos běžel v sobotu večer a měl asi padesátiprocentní sledovanost, což jsou v Itálii miliony diváků,“ vzpomínala na své začátky maminka synů Luise Thomase (11) a Davida Leeho (9), jež s nimi žije v Turíně.

A co modelku s italským pasem na životě s Buffonem, kromě jeho nevěry s krásnou moderátorkou Ilarií D’Amico, nejvíc zklamalo? „Člověk by čekal, že se někam posune, když byl tak známý, jenže moje práce šla naopak stranou. Pro něj bylo důležitější, aby měl na stole večeři, když přijede z tréninku, a kluci měli doma maminu, co se o ně postará,“ vysvětlila, v čem se jejich názory na svět rozcházely.