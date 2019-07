Peter Sagan, práce všeho druhu! Hvězda před Tour trénovala i s kladivem

Jeden z nejlepších spurterů planety bude na 106. ročníku Staré dámy útočit na svůj celkově sedmý zelený trikot, čímž by definitivně sesadil ze zatím ještě společného trůnu Němce Zabela.

A Sagan vypadá, že je v pohodě. Dokonce v takové, že organizátorům Tour pomohl ve výstavbě pódia, které stavěli ve finiši úvodní bruselské prověrky.

„Při tréninku s parťáky jsem zastavil, abych pořadatelům podal pomocnou ruku s přípravami na první etapu,“ pochlubil se populární závodník týmu Bora Hansgrohe na sociálních sítích. A přidal video. S kladivem se oháněl takovým způsobem, že se od montérů dočkal obdivného uznání.

Za pár hodin může na vlastní »stavbu« vstoupit jako vítěz prologu.

While training with my @BORAhansgrohe teammates I stopped to give a hand and help prepare stage 1 of @LeTour pic.twitter.com/oW4WFnaLwM